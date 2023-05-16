Франція та Італія передали Україні перший комплекс SAMP/T, який знищує балістичні ракети — ЗМІ

В Україну прибув перший італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Ним керуватимуть 20 українських фахівців.

Про це повідомило видання La Stampa.

"Система допоможе зменшити кількість жертв в Україні внаслідок російських атак", — сказав один із операторів системи.

ЗРК SAMP-T – це наземна система, яка призначена для захисту території від повітряних загроз, зокрема, авіації та крилатих ракет. ЄС також має на чергуванні таку систему із протибалістичною здатністю.

Згідно з офіційними технічними характеристиками, система здатна знищувати ворожі літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на відстані від 3 км до 25 км.

Рішення про передачу Україні ЗРК SAMP-T Італія та Франція підтвердили у лютому.

Раніше в Повітряних силах повідомляли, що ті зенітно-ракетні комплекси, які передали союзники Україні, несуть бойове чергування і захищають повітряний простір, але їх недостатньо, аби перекрити весь периметр. Зокрема, йшлося про IRIS-T і Patriot.