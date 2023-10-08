Вирішити війну в Україні на полі бою неможливо - міністр оборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повторює позицію уряду про те, що жодного відступу у підтримці Києва поки не буде, але чим довшим триває конфлікт, тим складніше стає поставляти військову техніку.

Про це він розповів в інтерв'ю Fanpage.

За його словами, Україні важко дається деокупація територій, а Москва не може перемогти Київ, через підтримку партнерів, тому ситуація може зайти у глухий кут.

"Ми бачимо, що ситуація в Україні погіршується. Києву важко відновити втрачені позиції, а Москва ніколи не зможе перемогти (українську) націю. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тож ми продовжуємо допомагати тим, хто правий, але щодня ми аналізуємо більш вигідні тактики, щоб побудувати столи діалогу", - наголосив він.

Крозетто додав, що чим довше триває війна, тим складнішими є зобов’язання і тим сильнішою стає потреба знайти рішення шляхом переговорів, враховуючи ситуацію на полі бою.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні також повторює що італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей внесків.

За її словами, позиція Італії в підтримці України є незмінною, але є обмеження в техніці, яка може бути поставлена. Уряд готовий надати подальшу допомогу Україні, але надана допомога може бути дуже далеко не такою, як просить Київ.

"Допомагати Україні – так, але без розрядки наших оборонних запасів – це позиція уряду, про яку вже повторювала сама прем’єр-міністр", - сказала вона.

Допомога від Італії

Нагадаємо, минулого року Італія за рішенням попереднього уряду на чолі з Маріо Драгі передала Україні понад 20 своїх самохідних гаубиць M109L. Також вона поставила дві ракетні системи M270 MLRS на гусеничному ході, які раніше також передавали Великобританія та Німеччина (за назвою MARS II).

З армійських складів в Італії знято для передачі Україні десятки американських бронетранспортерів М113. Раніше такі БТР, нагадаємо, передавали самі США та Литва. Також БТР YPR-765, створені на основі M113, передавались Україні Нідерландами.

Крім того, Італія подарувала Україні 155-міліметрові гаубиці FH70. Як пише La Repubblica, це постачання виявилося дуже корисним для ведення боїв на Донбасі влітку. Крім того, ці знаряддя використовувалися під час відвоювання ЗСУ окупованої частини Харківської області.

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