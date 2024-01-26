Криза у Верховній Раді: ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандату

У Верховній Раді наближається велика криза через бажання багатьох депутатів скласти мандати. Нині єдності в українському парламенті немає.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише lb.ua.

За його словами, лише у фракції "Слуга народу" 17 осіб написали заяви про складання мандатів. Тож депутатів вирішили просто не відпускати.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей.", - зауважив Арахамія.

Він нагадав, що 226 депутатів - це мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення Верховною Радою.

"З 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти", - наголосив Арахамія.

Він додав, що у фракції "Слуга народу" вирішили не давати голоси за складання мандатів.

"Тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", – пояснив нардеп.

Немає сенсу тримати

Заяву Арахамії вже встиг прокоментувати його колега по парламенту Ярослав Железняк.

"Щодо заяви про 17-ть людей, які хочуть скласти мандат. Не бачу жодного сенсу їх тримати в Раді, якщо вони списочники. Замість немотивованої людини, яка і так не буде ходити - прийде новий депутат по списку", - зауважив Железняк.

За його словами, щодо мажоритарників, тут справді проблема. Так як у виборців їх округу просто не буде можливості до кінця війни мати свого представника у Верховній Раді.

"Хоча знов ж таки, користі від депутата, який перестав ходити в зал та Комітети мало", - переконаний Железняк.

Три нардепи вирішили скласти мандат

Останнє "прорідження рядів" у Раді було 8 грудня, коли депутатських мандатів позбавили одразу трьох нардепів. Це Максим Єфімов, пов'язаний з забороненою ОПЗЖ Дмитро Шпенов та Віталій Данілов із "Батьківщини".

Зокрема, Єфімов, що входив до групи "Довіра" і є одним з найбагатших людей в Україні, пояснив бажання піти з парламенту відсутністю в нього часу на депутатську роботу та бажанням сконцентруватися на діяльності у Краматорську.

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