ЦВК визнала обраним нового депутата Ради від "Батьківщини"

Центральна виборча комісія 13 грудня визнала Михайла Соколова обраним депутатом Верховної Ради. Як ідеться у повідомленні комісії, до неї надійшла постанова парламенту від 8 грудня, якою було достроково припинено повноваження депутата Віталія Данілова у зв’язку з заявою про складення повноважень.

Данілов був обраний на позачергових виборах Ради в липні 2019 року від "Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", балотувавшись за партійним списком. Відповідно, ЦВК визнала новим депутатом на заміну йому наступного за черговістю кандидата в списку, а саме №26, яким є Соколов.

Він вже був депутатом від Блоку Юлії Тимошенко у парламенті 6-го скликання (2007-2012), після чого лише безуспішно балотувався від "Батьківщини" у Раду 7-го скликання (за загальним списком і потім в 2013 році на довиборах у окрузі №132) та 8-го скликання (як мажоритарник від того ж округу).

Окрім цього, в ЦВК відреагували й на дострокове припинення повноважень депутатів Дмитра Шпенова та Максима Єфімова. Вони були обрані в одномандатних виборчих округах №37 (Дніпропетровська область) та №48 (Донецька область) відповідно.

Комісія констатувала, що проведення довиборів в одномандатних округах наразі є неможливим з двох причин - по-перше, через заборону їх проводити на п'ятому році повноважень Ради (присягу депутати парламенту нинішнього скликання склали 29 серпня 2019 року), а по-друге - через заборону на проведення будь-яких виборів під час воєнного стану.

Нагадаємо, що рішення про припинення повноважень всіх трьох згаданих депутатів Рада ухвалила 8 грудня. Зокрема, Єфімов, що входив до групи "Довіра" і є одним з найбагатших людей в Україні, пояснив бажання піти з парламенту відсутністю в нього часу на депутатську роботу та бажанням сконцентруватися на діяльності у Краматорську.