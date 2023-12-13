ЦИК признал избранным нового депутата Рады от "Батькивщины"

Центральная избирательная комиссия 13 декабря признала Михаила Соколова избранным депутатом Верховной Рады. Как говорится в сообщении комиссии, ей поступило постановление парламента от 8 декабря, которым были досрочно прекращены полномочия депутата Виталия Данилова в связи с заявлением о сложении полномочий.

Данилов был избран на внеочередных выборах Рады в июле 2019 года от "Всеукраинского объединения "Батькивщина", баллотировавшись по партийному списку.

Он уже был депутатом от Блока Юлии Тимошенко в парламенте 6-го созыва (2007-2012), после чего лишь безуспешно баллотировался от "Батькивщины" в Раду 7-го созыва (по общему списку и затем в 2013 году на довыборах в округе №132) и 8-го созыва (как мажоритарщик от того же округа).

Кроме того, в ЦИК отреагировали и на досрочное прекращение полномочий депутатов Дмитрия Шпенова и Максима Ефимова. Они были избраны в одномандатных избирательных округах №37 (Днепропетровская область) и №48 (Донецкая область) соответственно.

Комиссия констатировала, что проведение довыборов в одномандатных округах ныне невозможно по двум причинам - во-первых, из-за запрета их проводить на пятом году полномочий Рады (присягу депутаты парламента нынешнего созыва приняли 29 августа 2019 года), а во-вторых - из-за запрета на проведение любых выборов во время военного положения.

Напомним, что решение о прекращении полномочий всех трех упомянутых депутатов Рада приняла 8 декабря. В частности, Ефимов, входивший в группу "Доверие" и являющийся одним из самых богатых людей в Украине, объяснил желание уйти из парламента отсутствием у него времени на депутатскую работу и желанием сконцентрироваться на деятельности в Краматорске.