Латвія відновила призовну службу в армії

Сейм Латвії 5 квітня ухвалив у остаточному третьому читанні законопроект про державну службу оборони та пов'язані з ним поправки до інших законів. Як повідомляється на сайті латвійського парламенту, служба за першим призовом розпочнеться вже 1 липня.

Ухвалений закон передбачає, що громадяни Латвії чоловічої статі можуть бути призвані на військову службу, яка триватиме протягом року, після досягнення ними 18-річного віку.

Громадянин, який після 18 років продовжує здобувати освіту (крім вищої), підлягає заклику після закінчення навчання. Якщо ж здобуття освіти не буде закінчено до досягнення 24 років, громадянин підлягатиме призову протягом року з моменту досягнення цього віку.

При цьому громадяни Латвії віком від 18 до 27 років – як чоловіки, так і жінки – матимуть право подати заявку на службу добровільну службу. Їх зараховуватимуть на службу у першочерговому порядку.

Однак для заповнення недостатньої кількості призовників планується використовувати випадковий відбір пропорційно до кількості громадян, які підлягають призову в кожному краї (тобто муніципалітеті).

Закон також визначає низку винятків, коли призив на військову службу може бути відкладений, а також окремі випадки, коли прийматиметься рішення про непризов на службу.

Передбачено кілька видів виконання служби, зокрема можна буде відслужити 11 місяців у регулярних військах Національних збройних сил або у Земессардзе (національній гвардії), а також п'ять років у Земессардзе загалом із виконанням службових завдань щорічно в обсязі не менше 21 дня індивідуальної підготовки та не більше семи днів колективних тренувань.

Планується, що до 2027 року не планується закликати латвійців, які постійно проживають в іншій країні та повідомили адресу свого тамтешнього проживання Управлінню у справах громадянства та міграції Латвії.

З 1 січня 2024 року передбачено можливість проходження служби за програмою підготовки офіцерів запасу для студентів вузів та коледжів.

При цьому особи, які через свої особисті чи релігійні переконання не хочуть проходити військову службу національної оборони, зможуть проходити альтернативну цивільну службу.

Закон передбачає, що за неявку за повісткою без поважної причини буде винесено попередження або штраф у розмірі до 350 євро. У свою чергу, відповідальність за ухилення від військової служби для осіб, які вже проходять службу, буде кримінальною.

У свою чергу, як уточнює Delfi.lv, у перехідних положеннях закону йдеться про те, що цього року заклик буде добровільним. Ті, хто хоче служити, зможуть подати заявку до 1 травня, а сама служба, як зазначено вище, почнеться 1 липня. Статті закону, які вводять обов'язковий заклик, набудуть чинності лише 1 січня 2024 року.

У Міністерстві оборони Латвії планують, що цього літа розпочнуть службу перші 300 добровольців, а під час наступного призову в січні 2024 року планується призвати ще близько 300 молодих людей.

Зазначимо, що раніше у Латвії вже діяла призовна армія, проте з 1 січня 2007 року країна перейшла на її професійне укомплектування. За даними на 2023 рік, у латвійській армії служать 6,5 тисячі осіб, у резерві перебувають ще 15 тисяч, у парамілітарних формуваннях – ще 8,2 тисячі.

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