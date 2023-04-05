Латвия возобновила призывную службу в армии

Сейм Латвии 5 апреля принял в окончательном третьем чтении законопроект о государственной службе обороны и связанные с ним поправки к другим законам. Как сообщается на сайте латвийского парламента, служба по первому призыву начнется уже 1 июля.

Принятый закон предусматривает, что граждане Латвии мужского пола могут быть призваны на воинскую службу, которая будет длится в течение года, после достижения ими 18-летнего возраста.

Гражданин, который после 18 лет продолжает получать образование (кроме высшего), подлежит призыву после окончания обучения. Если же получение образованияне будет окончено до достижения 24 лет, гражданин будет подлежать призыву в течение года с момента достижения этого возраста.

При этом граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет — как мужчины, так и женщины — будут иметь право подать заявку на службу добровольную службу. Их будут зачислять на службу в первоочередном порядке.

Однако для восполнения недостающего числа призывников планируется использовать случайный отбор пропорционально количеству граждан, подлежащих призыву заявленному в каждом крае (то есть муниципалитете).

Закон также определяет ряд исключений, когда призыв на военную службу может быть отложен, а также отдельные случаи, когда будет приниматься решение о непризыве на службу.

Предусмотрено несколько видов исполнения службы, в частности можно будет отслужить 11 месяцев в регулярных войсках Национальных вооруженных сил или в Земессардзе (национальной гвардии), а также пять лет в Земессардзе в целом с выполнением служебных задач ежегодно в объеме не менее 21 дня индивидуальной подготовки и не более семи дней коллективных тренировок.

Планируется, что до 2027 года не планируется призывать латвийцев, постоянно проживающих в другой стране и сообщившие адрес своего проживания там Управлению по делам гражданства и миграции Латвии.

С 1 января 2024 года предусмотрена возможность прохождения службы по программаме подготовки офицеров запаса для студентов вузов и колледжей.

При этом лица, которые ввиду своих личных или религиозных убеждений не хотят проходить военную службу национальной обороны, смогут проходить альтернативную гражданскую службоу.

Закон предусматривает, что за неявку по повестке без уважительной причины будет вынесено предупреждение или штраф в размере до 350 евро. В свою очередь, ответственность за уклонение от воинской службы для лиц, уже проходящих службу, будет уже уголовной.

В свою очередь, как уточняет Delfi.lv, в переходных положениях закона говорится, что в текущем году призыв будет добровольным. Те, кто хочет служить, смогут подать заявку до 1 мая, а сама служба, как выше отмечено, начнется 1 июля. Статьи закона, вводящие обязательный призыв, вступят в силу только 1 января 2024 года.

В Министерстве обороны Латвии планируют, что этим летом начнут службы первые 300 добровольцев, а в следующий призыв в январе 2024 года планируется призвать еще около 300 молодых людей.

Отметим, что ранее в Латвии уже действовала призывная армия, однако с 1 января 2007 года страна перешла на ее профессиональное укомплектование. По данным на 2023 год, в латвийской армии служат 6,5 тысячи человек, в резерве находятся еще 15 тысяч, в парамилитарных формированиях - еще 8,2 тысячи.

Источник фото: ua.depositphotos.com