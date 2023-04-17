Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони розповіла, що триває наступ армії Росії на сході.

Про це Ганна Маляр написала в телеграм-каналі.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Генштаб додав ще один напрямок - Куп‘янський, поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога безуспішні. Бахмутський - збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею", - написала вона.

За словами заступниці очільника Міноборони, на лиманському, авдіівському та мар‘їнському напрямках наступальні дії ворога безуспішні. ЗСУ здійснювали як оборонні дії, так і активні штурмові дії.

Нагадаємо, раніше Маляр розповіла, що російські окупанти залякують українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб змусити їх евакуюватись до Росії або Криму.