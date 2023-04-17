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Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Заступниця міністра оборони розповіла, що триває наступ армії Росії на сході.
Про це Ганна Маляр написала в телеграм-каналі.
"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Генштаб додав ще один напрямок - Куп‘янський, поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога безуспішні. Бахмутський - збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею", - написала вона.
За словами заступниці очільника Міноборони, на лиманському, авдіівському та мар‘їнському напрямках наступальні дії ворога безуспішні. ЗСУ здійснювали як оборонні дії, так і активні штурмові дії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Маляр розповіла, що російські окупанти залякують українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб змусити їх евакуюватись до Росії або Криму.