Маляр рассказала о ситуации на фронте

Замминистра обороны рассказала, что продолжается наступление армии России на востоке.

Об этом Анна Маляр написала в телеграм-канале.

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Генштаб добавил еще одно направление - купянское, у населенного пункта Синьковка. Действия врага безуспешны. Бахмутский - увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей", - написала она.

По словам замглавы Минобороны, на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях наступательные действия врага безуспешны. ВСУ совершали как оборонительные действия, так и активные штурмовые действия .

Напомним, ранее Маляр рассказала, что российские оккупанты запугивают украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы заставить их эвакуироваться в Россию или Крым.