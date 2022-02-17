“Может, утюг забыл выключить”: политолог рассказал о временном возвращении в Украину Бурбы

Политолог Денис Гороховский сообщил сегодня, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба временно вернулся в Украину.

“Экс-главный разведчик Украины Бурба вернулся в страну. Правда, без семьи, видимо, оставил в Вене или на пляже. Но забавно другое, у него уже куплены билеты из Украины, так что в стране он буквально на чуть-чуть. Ну мало ли: может, утюг забыл выключить перед эвакуацией, вернулся проверить, а может, за кешем, все-таки долгий отдых в ОАЭ более затратный, чем в Австрии”, — написал политолог.

Как известно, 10 февраля Бурба улетел из страны из-за угроз российского вторжения. Об этом сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо испарились из страны. Не на чартерах или частных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз", — написал он. По информации политолога, среди последних оказался и Бурба.