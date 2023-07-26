НАТО зробило заяву щодо виходу РФ із "зернової угоди" та ударів по українських портах

НАТО та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи та її навмисні спроби зупинити сільськогосподарський експорт України, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Про це йдеться в заяві, опублікованій альянсом за підсумками засідання 26 липня Ради НАТО-Україна, скликаної на прохання України.

"Також вони засудили нещодавні ракетні удари Росії по Одесі, Миколаєву та іншим портовим містам, у тому числі цинічний удар Москви безпілотником по українському зерносховищу в придунайському портовому місті Рені, дуже близько до румунського кордону", - йдеться у повідомленні.

Союзники зазначили, що оголошення Росією небезпечної для судноплавства зони у межах виключної економічної зони Болгарії створило "нові ризики прорахунків та ескалації", а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

"Росія продовжує виявляти повну неповагу до міжнародного права і до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. Росія загрожує цивільним судам, тероризує мирні міста і знищує частину світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами", - підкреслив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який головував на засіданні.

Він запевнив у єдності альянсу, його солідарності з чорноморськими союзниками та намірі продовжувати "захищати один одного і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

У свою чергу, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що саме Росія несе повну відповідальність за небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні і вона має припинити "перетворювати голод на зброю та загрожувати найуразливішим людям у світі" продовольчою нестабільністю.

"Дії Росії також створюють суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та підвищують пильність. Ми, як і раніше, готові захищати кожен дюйм території союзників від будь-якої агресії", - додав він.

Союзники також привітали зусилля Туреччини задля відновлення "зернової угоди" та зусилля інших союзників, включаючи Болгарію та Румунію, Європейського союзу в цілому та ООН, спрямовані на продовження експорту українського зерна морем та суходолом, а також дали зрозуміти, що продовжать надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу.

"НАТО і союзники посилюють спостереження та розвідку в регіоні Чорного моря, у тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. З минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України НАТО значно збільшило свою присутність у регіоні, у тому числі за рахунок двох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії та Румунії", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що перше засідання Ради Україна-НАТО відбулося на саміті альянсу у Вільнюсі 12 липня. Таким чином, нинішнє засідання вже стало другим. У ньому, окрім послів країн-учасниць та запрошеної до НАТО Швеції, взяли участь у форматі відеоконференції віце-прем'єр-міністр та міністр у справах громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, а також заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

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