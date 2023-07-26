НАТО сделало заявление по выходу РФ из "зерновой сделки" и ударам по украинским портам

НАТО и Украина решительно осудили решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы и ее преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире. Об этом говорится в заявлении, опубликованном альянсом по итогам заседания 26 июля Совета НАТО-Украина, созванного по просьбе Украины.

"Также они осудили недавние ракетные удары России по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в том числе циничный удар Москвы беспилотником по украинскому зернохранилищу в придунайском портовом городе Рени, очень близко к румынской границе", - говорится в сообщении.

Союзники отметили, что объявление Россией опасной для судоходства зоны в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создало "новые риски просчетов и эскалации", а также серьезные препятствия для свободы судоходства.

"Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и уничтожает часть мирового культурного наследия своими жестокими ударами", - подчеркнул председательствовавший на заседании заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он заверил в единстве альянса, его солидарности с черноморскими союзниками и намерении продолжать "защищать друг друга и поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что именно Россия несет полную ответственность за опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе и она должна прекратить "превращать голод в оружие и угрожать самым уязвимым людям в мире" продовольственной нестабильностью.

"Действия России также создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и повышают бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории союзников от любой агрессии", - добавил он.

Союзники также поприветствовали продолжающиеся усилия Турции по оживлению "зерновой сделки" и усилия других союзников, включая Болгарию и Румынию, Европейского союза в целом и ООН, направленные на продолжение экспорта украинского зерна по суше и по морю, а также дали понять, что продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

"НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников. С прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО значительно увеличило свое присутствие в регионе, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии", - указано в сообщении.

Напомним, что первое заседание Совета Украина-НАТО состоялось на саммите альянса в Вильнюсе 12 июля. Таким образом, нынешнее заседание стало уже вторым. В нем, помимо послов стран-участниц и приглашенной в НАТО Швеции, приняли участие в формате видеоконференции вице-премьер-министр и министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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