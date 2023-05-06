"Нова епоха британської монархії". Зеленський привітав Чарльза III з коронацією

Президент Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Каміллу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог", - сказав Зеленський.

Президент пригадав зустріч з королем у Лондоні і зазначив, що для нього було честю поспілкуватися з Його Величністю.

Він також нагадав, що сьогодні, 6 травня, прем’єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська представляють Україну у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли.

Нагадаємо, 6 травня уперше з 1953 року у Лондоні відбулася церемонія коронації монарха. Чарльза III коронували у Вестмінстерському абатстві.