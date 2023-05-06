"Новая эра английской монархии". Зеленский поздравил Чарльза III с коронацией

Президент Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камиллу с историческим для Британии событием – с коронацией.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветанию и общим с нами победам", - сказал Зеленский.

Президент вспомнил встречу с королем в Лондоне и отметил, что для него было честью пообщаться с Его Величеством.

Он также напомнил, что сегодня, 6 мая, премьер Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская представляют Украину в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы.

Напомним, 6 мая впервые с 1953 года в Лондоне прошла церемония коронации монарха. Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве.