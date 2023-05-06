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Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, 6 мая, впервые с 1953 года в Лондоне прошла церемония коронации монарха. Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Чарльза III официально провозгласили Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Перед мировыми лидерами и многомиллионной телевизионной аудиторией архиепископ Кентерберийский, духовный лидер англиканской церкви, медленно возложил 360-летнюю корону святого Эдуарда на голову Чарльза, который сидел на Троне XIV века в Вестминстерском аббатстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Историческое и торжественное событие берет свое начало со времен 74-летнего предшественника Вильгельма Завоевателя в 1066 году.
Дорогу к аббатству Карла III с супругой Камиллой преодолели в карете "Бриллиантовый юбилей" - экипаже, сделанном в Австралии к 60-летию правления Елизаветы II. Карета изготовлена из алюминия, оснащена кондиционером и стеклоподъемниками.
После окончания коронации они вернулись в Букингемский дворец в золотой карете, которая используется на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.
Среди приглашенных – около 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые учащиеся школ и университетов.
Не приглашали на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.
Украину на мероприятии представляют премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Украины Елена Зеленская.
«В последний раз британский монарх приносил присягу 70 лет назад, поэтому это событие знаковое не только для народа Британии и стран Содружества, но и для всего мира. поэтому для нас особенно ценна непоколебимая поддержка украинского народа со стороны Короля Чарльза ІІІ, что дает веру и силы бороться за собственную свободу с пониманием, что с нами весь цивилизованный мир и надежное плечо союзников, вместе мы преодолеем любое зло. Его Величества Чарльзу ІІІ", - отметил Шмигаль.
Напомним, что 10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, который официально провозгласил королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.