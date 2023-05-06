Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 6 мая, впервые с 1953 года в Лондоне прошла церемония коронации монарха. Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Чарльза III официально провозгласили Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Перед мировыми лидерами и многомиллионной телевизионной аудиторией архиепископ Кентерберийский, духовный лидер англиканской церкви, медленно возложил 360-летнюю корону святого Эдуарда на голову Чарльза, который сидел на Троне XIV века в Вестминстерском аббатстве.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧



The King turns to each of the four points of the compass before The Archbishop of Canterbury proclaims him the ‘undoubted King’. The congregation shouts ‘God Save King Charles!’. pic.twitter.com/g6PiBLVjKu — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Историческое и торжественное событие берет свое начало со времен 74-летнего предшественника Вильгельма Завоевателя в 1066 году.

Дорогу к аббатству Карла III с супругой Камиллой преодолели в карете "Бриллиантовый юбилей" - экипаже, сделанном в Австралии к 60-летию правления Елизаветы II. Карета изготовлена из алюминия, оснащена кондиционером и стеклоподъемниками.

После окончания коронации они вернулись в Букингемский дворец в золотой карете, которая используется на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Среди приглашенных – около 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые учащиеся школ и университетов.

Не приглашали на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.

Украину на мероприятии представляют премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Украины Елена Зеленская.

«В последний раз британский монарх приносил присягу 70 лет назад, поэтому это событие знаковое не только для народа Британии и стран Содружества, но и для всего мира. поэтому для нас особенно ценна непоколебимая поддержка украинского народа со стороны Короля Чарльза ІІІ, что дает веру и силы бороться за собственную свободу с пониманием, что с нами весь цивилизованный мир и надежное плечо союзников, вместе мы преодолеем любое зло. Его Величества Чарльзу ІІІ", - отметил Шмигаль.

Напомним, что 10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, который официально провозгласил королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.