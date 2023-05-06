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Чарльза III коронували у Вестмінстерському абатстві (ФОТО, ВІДЕО)
Сьогодні, 6 травня, уперше з 1953 року у Лондоні відбулася церемонія коронації монарха. Чарльза III коронували у Вестмінстерському абатстві.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Чарльза III офіційно проголосили Королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
Перед світовими лідерами і багатомільйонною телевізійною аудиторією архієпископ Кентерберійський, духовний лідер англіканської церкви, повільно поклав 360-річну корону святого Едуарда на голову Чарльза, який сидів на Трон XIV століття у Вестмінстерському абатстві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Історична та урочиста подія бере свій початок з часів 74-річного попередника Вільгельма Завойовника у 1066 році.
Дорогу до абатства Карла III з дружиною Каміллою подолали у кареті "Діамантовий ювілей" - екіпажі, зробленому в Австралії до 60-річчя правління Єлизавети II. Карета виготовлена з алюмінію, оснащена кондиціонером та склопідйомниками.
Після закінчення коронації вони повернулися до Букінгемського палацу в золотій кареті, яка використовується на кожній коронації з часів Вільгельма IV у 1831 році.
Серед запрошених - близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів.
Не запрошували на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану.
Україну на заході представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська.
"Востаннє британський монарх складав присягу 70 років тому, тож ця подія знакова не лише для народу Британії та країн Співдружності, але й для всього світу. Сьогодні особа Короля Сполученого Королівства має важливий духовний вплив на світове суспільство, є взірцем розважливого та розсудливого правління. Саме тому для нас особливо цінна непохитна підтримка українського народу з боку Короля Чарльза ІІІ. Це надає віри та наснаги боротися за власну свободу з розумінням, що з нами весь цивілізований світ та надійне плече союзників. Разом ми подолаємо будь-яке зло. Довгого та мудрого правління Його Величності Чарльзу ІІІ", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що 10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.