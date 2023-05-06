Чарльза III коронували у Вестмінстерському абатстві (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 6 травня, уперше з 1953 року у Лондоні відбулася церемонія коронації монарха. Чарльза III коронували у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Чарльза III офіційно проголосили Королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

Перед світовими лідерами і багатомільйонною телевізійною аудиторією архієпископ Кентерберійський, духовний лідер англіканської церкви, повільно поклав 360-річну корону святого Едуарда на голову Чарльза, який сидів на Трон XIV століття у Вестмінстерському абатстві.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧



The King turns to each of the four points of the compass before The Archbishop of Canterbury proclaims him the ‘undoubted King’. The congregation shouts ‘God Save King Charles!’. pic.twitter.com/g6PiBLVjKu — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Історична та урочиста подія бере свій початок з часів 74-річного попередника Вільгельма Завойовника у 1066 році.

Дорогу до абатства Карла III з дружиною Каміллою подолали у кареті "Діамантовий ювілей" - екіпажі, зробленому в Австралії до 60-річчя правління Єлизавети II. Карета виготовлена з алюмінію, оснащена кондиціонером та склопідйомниками.

Після закінчення коронації вони повернулися до Букінгемського палацу в золотій кареті, яка використовується на кожній коронації з часів Вільгельма IV у 1831 році.

Серед запрошених - близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів.

Не запрошували на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану.

Україну на заході представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська.

"Востаннє британський монарх складав присягу 70 років тому, тож ця подія знакова не лише для народу Британії та країн Співдружності, але й для всього світу. Сьогодні особа Короля Сполученого Королівства має важливий духовний вплив на світове суспільство, є взірцем розважливого та розсудливого правління. Саме тому для нас особливо цінна непохитна підтримка українського народу з боку Короля Чарльза ІІІ. Це надає віри та наснаги боротися за власну свободу з розумінням, що з нами весь цивілізований світ та надійне плече союзників. Разом ми подолаємо будь-яке зло. Довгого та мудрого правління Його Величності Чарльзу ІІІ", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що 10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.