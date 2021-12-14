Омелян рассказал об «инфраструктурных подвигах и легендарных бэк-офисах» Давида Арахамии

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал об актуальных коррупционных схемах в окружении президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, а также заявил о готовности дать соответствующие показания в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

"По утверждению источников, на Банковой сейчас настоящий дуумвират. Ермак и Арахамия восторженно контролируют Харьков с помощью депутата от ОПЗЖ Игоря Абрамовича (помните недавнее расследование?), разделили влияние на таможне и в налоговой, энергетике и зашли в ГПЗКУ. Ну, это в дополнение к "Дубаи-Энерго" (речь идет о причастности Арахамии к поставкам электроэнергии в Украину через подставную фирму в ОАЭ — Delo.ua)", — написал Омелян.

"Кстати, говорят, в ящике президента до сих пор тихонько лежит справка СБУ по поводу инфраструктурных подвигов Арахамии и его легендарных бэк-офисов.

Почему-то уже год лежит, зато Давид уже давно пользуется исключительно чартерными самолетами, а не как какие-то нищеброды вертолетами ГСЧС. Уверен, для журналистов-расследователей это было бы интересно, как и то, почему эти перелеты совершаются инкогнито, часто вообще без документов, удостоверяющих высокопоставленное лицо", — говорится в посте Омеляна.

Политик напомнил, что финансовые потери бюджета от коррупции исчисляются миллиардами гривен. "А вы в курсе: потери от "скруток" НДС от 4 млрд грн/месяц, от оптимизации налогов финансово-промышленных групп ежегодно государство теряет более 50 млрд грн, государственные компании могут платить в бюджет дополнительно еще 20 млрд грн, но "свой менеджмент" не дает. Элементарный аудит месторождений полезных ископаемых, даже без повышения ставок, дал бы больше 10 млрд грн, серый рынок подакцизных товаров недодает налогами более 30 млрд грн/год, о контрабанде просто зацитирую президента — "300 млрд грн/год", — написал Омелян.

"Мы же все понимаем, что эти средства отсутствуют в госбюджете не потому, что частные компании просто не хотят и не платят, а потому, что договорились с властью, "зарабатывает" небольшой круг таинственных лиц", — добавил он.

"НАБУ прошу считать это заявлением о преступлении, готов предоставить и соответствующие документы. Здесь целое гнездо не только российских агентов, но и коррупционеров категории А!" — резюмировал политик.