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Ослабить свої позициії: РФ перегруповує свої війська, щоб стримати наступ ЗСУ – розвідка Британії
Росія передислокувала свої сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити ослаблені підрозділи навколо Роботина. Ці передислокації обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції та ослабить її позиції на інших ділянках лінії фронту.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
Розвідка пише, що росіяни здійснили таку передислокацію через те, що підрозділи Збройних Сил України просунулися вперед через багаторівневу головну російську оборонну лінію на схід від міста Роботине.
Окрім цього, українські піхотні сили продовжують поступове тактичне просування проти російських позицій і знищують російські сили в цьому районі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також українські війська продовжують тиснути на російські позиції на південь від Бахмуту, поступово досягаючи успіхів між Кліщіївкою та Адріївкою.
Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботайна.
Раніще розвідка Британії повідомляла, що Росія у найближчі два місяці може посилити наступ на напрямку Куп’янськ - Лиман. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.