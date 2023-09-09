Ослабят свои позиции: РФ перегруппировывает свои войска, чтобы сдержать наступление ВСУ – разведка Британии

Россия передислоцировала свои силы из других районов линии фронта, чтобы заменить ослабленные подразделения вокруг Роботина. Эти передислокации ограничивают способность России проводить свои наступательные операции и ослабить ее позиции на других участках линии фронта.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Разведка пишет, что россияне осуществили такую передислокацию из-за того, что подразделения Вооруженных Сил Украины продвинулись вперед через многоуровневую главную российскую оборонную линию к востоку от города Роботино.

Кроме того, украинские пехотные силы продолжают постепенное тактическое продвижение против российских позиций и уничтожают российские силы в этом районе.

Также украинские войска продолжают давить на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно добиваясь успехов между Клищиевкой и Адриевкой.

Передислокация также, скорее всего, свидетельствует о давлении на их оборонительные линии, особенно вокруг Рабочей.

Ранее разведка Британии сообщала, что Россия в ближайшие два месяца может усилить наступление на направлении Купянск – Лиман. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.