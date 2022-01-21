Палатный требует вернуть закупки из ведомственного фонда в Prozorro и наказать виновных в миллиардных сделках

Государственная аудиторская служба выявила в "ковидном" фонде злоупотреблений более чем на 30 млрд грн. Это деньги, которые вместо борьбы с пандемией направлялись на финансирование проектов, никак не связанных с ней.

Все без исключения закупки из государственного Фонда борьбы с COVID-19 должны осуществляться через систему Prozorro, а виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Власть, особенно во время войны и длительной пандемии covid, не может позволить себе тратить огромные бюджетные средства с многочисленными нарушениями в обход прозрачных тендерных процедур. Все закупки из "ковидного" фонда должны снова без исключения осуществляться через Prozorro. Для средств государственного бюджета не должно быть исключений. Все расходы должны быть публичными, прозрачными и осуществленными на основе конкурентной процедуры. Виновные за миллиардные сделки должны быть наказаны. Традиционное оправдание "воруют, но делают" неприемлемо в современном демократическом государстве", — заявил Палатный.

По его словам, государственная аудиторская служба выявила в "ковидном" фонде злоупотреблений более чем на 30 млрд грн. Это деньги, которые вместо борьбы с пандемией направлялись на финансирование проектов, никак не связанных с ней.

"Расходы из "ковидного" фонда уже давно стали самыми вопиющими злоупотреблениями власти. Ведь вместо реальной и эффективной борьбы с эпидемией этот фонд становился источником финансирования различных проектов, которые трудно связать с борьбой с последствиями коронавируса. Вместо спасения жизней украинцев власти позволяли наживаться на деньгах "ковидного" фонда своим структурам, которые по завышенным ценам строят, а точнее, "осваивают" бюджетные деньги", — отметил Палатный.

Он подчеркнул, что лидером по количеству нарушений является "Укравтодор" – на 12,6 млрд грн.

"Если учесть объем средств, выделяемых из "ковидного" фонда, в том числе и на строительство дорог, то на них можно было построить и оборудовать не одну больницу и обеспечить лекарством десятки тысяч больных", — отметил Палатный.

Руководитель исполкома "УДАРа" также предположил, что независимая аудиторская проверка выявила бы значительно большие суммы, потраченные не по назначению. И заявил о необходимости привлечения к проверке деятельности фонда международных аудиторов.

"Трудно представить масштаб выявленных нарушений при проведении независимой международной аудиторской проверки. Учитывая масштаб выявленных злоупотреблений в процессе освоения средств "ковидного" фонда, для получения объективной оценки точных сумм нецелевого использования бюджетных средств, хищений и "откатов", закупки некачественных материалов необходимо привлечь авторитетную международную аудиторскую компанию, чтобы в сделанных выводах не было никаких сомнений", — отметил Палатный.