Представители "Талибана" прибыли в Европу для переговоров

Группировка Талибан впервые после захвата власти в Афганистане проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе. Темой переговоров станут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Делегация из 15 человек радикального исламистского движения "Талибан" прибыла в ночь на субботу на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел правительства Амир Хан Муттаки.

Темой переговоров станут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу.

Делегаты до сих пор не признанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они "не будут представлять собой легитимизацию, или признание талибов".

Ожидается, что талибы также встретятся с афганскими активистами, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет "формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин".

Спикер Талибана Забихулла Муджахид заверил, что новая власть Афганистана приняла меры для "удовлетворения требований западного мира", надеется укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии" и стремится «превратить атмосферу войны… в мирную ситуацию».

Напомним, после захвата провинции Панджшер в Афганистане, исламистское движение Талибан объявило о полном контроле над страной и создало временное правительство.

После прихода к власти в августе Талибан ввел различные ограничения для женщин и девушек, несмотря на то, что они пообещали смягчить запреты по сравнению с первым приходом к власти в 1990-х годах.

Так, талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстояние более 72 километров.

Кроме этого, талибы попросили афганские телеканалы прекратить показ фильмов и сериалов с участием женщин-актеров. Также в стране девочки лишены доступа к образованию.

Отметим, Соединенные Штаты официально освободили американские компании и представителей ООН, ведущих бизнес с движением Талибан, от санкций США, чтобы поддержать поток гуманитарной помощи в Афганистан.

В свою очередь, Организация объединенных наций (ООН) предлагает заплатить почти 6 миллионов долларов движению Талибан за защиту в Афганистане объектов ООН. Эти деньги также могут направить на выплату зарплат сотрудникам министерства внутренних дел страны.