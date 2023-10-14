"Угнали на фабрики замість європейців": Кулеба поскаржився, що Німеччина не відчуває провини перед Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина має провину перед Україною через історичні воєнні події, яку та, однак, не відчуває й не відчувала. Про це він розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому 14 жовтня.

"Німеччина ніколи не відчувала ніякої провини перед Україною. Бабин Яр - це провина перед євреями. Друга світова війна, війна проти Радянського союзу - це провина перед Росією. Я неодноразово в доволі прямолінійній, скажемо дипломатично, формі казав, що ви винні нам. Я намагався пробудити це почуття відповідальності перед Україною. Ви кинули нас у [19]18-му році. Кинули? Кинули", - заявив він.

Голова зовнішньополітичного відомства України також поскаржився на наслідки бойових дій та окупації українських земель нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

"Ви спочатку проїхалися на схід до Сталінграда, знищили тут все, спалили. І Білорусь іще. По Україні пройшлися й потім назад так само пройшлися боями, викликавши хвилю зачисток з боку радянської влади, яка ще молохом перемолола всіх, кого підозрювала в перебуванні на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

Міністр також згадав "прекрасні" мемуари нацистського міністра військової промисловості Альберта Шпеєра, де той торкається питання нестачі робочої сили в країні під час війни.

"Мене викликали до Гітлера і сказали, що на німецьких фабриках нема кому працювати. А я кажу, що хай жінки німецькі йдуть працюють. Мені сказали, що у нас влада соціалістична й жінка не може працювати, тому привези, по-моєму, 500 тисяч з усіх окупованих територій. Я повернувся в кабінет, проаналізував ситуацію: навіщо нам збирати працівників з усіх окупованих територій, якщо цю цифру можна пригнати з України?" - переказав голова МЗС написане Шпеєром.

Очільник відомства обурився тим, що питання вигнання людей на примусову працю до Німеччини було вирішене, за його словами, саме за рахунок України, а не інших європейських країн, окупованих Третім Рейхом.

"Це спогади - що ми вирішили цю проблему за рахунок України, не за рахунок всієї Європи, яку контролювали німці, нацисти на той момент, а за рахунок однієї України. І потім, коли ти дивишся деяким німецьким партнерам в очі, до початку повномасштабної війни, а вони тобі "ну, ти розумієш, ми виховані в почутті відповідальності перед Росією і в школі Бісмарка, що поки Росія й Німеччина дружать, то війни не буде", - висловився дипломат.