"Угнали на фабрики вместо европейцев": Кулеба посетовал, что Германия не испытывает вины перед Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия имеет вину перед Украиной из-за военных событий прошлого, которую та, однако, не чувствует и не чувствовала. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном 14 октября.

"Германия никогда не испытывала никакой вины перед Украиной. Бабий Яр – это вина перед евреями. Вторая мировая война, война против Советского союза – это вина перед Россией. Я неоднократно в достаточно прямолинейной, скажем дипломатично, форме говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной. Вы бросили нас в [19]18-м году. Бросили? Бросили", - заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также пожаловался на последствия боевых действий и оккупации украинских земель нацистской Германией во время Второй мировой войны.

"Вы сначала проехались на восток к Сталинграду, уничтожили здесь все, сожгли. И Беларусь еще. По Украине прошлись и потом назад так же прошлись боями, вызвав волну зачисток со стороны советской власти, которая еще молохом перемолола всех, кого подозревала в пребывании на оккупированных территориях", - сказал Кулеба.

Министр также упомянул "прекрасные" мемуары нацистского министра военной промышленности Альберта Шпеера, где тот затрагивает вопрос нехватки рабочей силы в стране во время войны.

"Меня вызвали к Гитлеру и сказали, что на немецких фабриках некому работать. А я говорю, что пусть женщины немецкие идут работают. Мне сказали, что у нас власть социалистическая, и женщина не может работать, поэтому привези, по-моему, 500 тысяч со всех оккупированных территорий. Я вернулся в кабинет, проанализировал ситуацию: зачем нам собирать работников со всех оккупированных территорий, если эту цифру можно пригнать из Украины?" - передал глава МИД написанное Шпеером.

Руководитель внешнеполитического ведомства возмутился тем, что вопрос угона людей на принудительный труд в Германию был решен, по его словам, именно за счет Украины, а не других европейских стран, оккупированных Третьим Рейхом.

"Это воспоминания – что мы решили эту проблему за счет Украины, не за счет всей Европы, которую контролировали немцы, нацисты на тот момент, а за счет одной Украины. И потом, когда ты смотришь некоторым немецким партнерам в глаза, до начала полномасштабной войны, а они тебе "ну, ты понимаешь, мы воспитаны в чувстве ответственности перед Россией и в школе Бисмарка, что пока Россия и Германия дружат, войны не будет", - высказался дипломат.