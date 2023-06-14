Германия назвала Россию самой большой угрозой в своей Стратегии национальной безопасности

14 июня Германия представила свою первую Стратегию национальной безопасности, назвав Россию наибольшей угрозой Европе и предупредив о росте соперничества с Китаем, поскольку Пекин пытается использовать свою экономическую мощь для достижения политических целей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в документе содержится обзор внешней политики Берлина, которая через полтора года после вторжения России в Украину ставит в приоритет безопасность, а не экономические интересы.

"Это серьезное изменение, которое мы проводим в Германии в том, как мы имеем дело с политикой безопасности, отходя от военной стратегии к интегрированной концепции безопасности", - сказал канцлер Олаф Шольц во время презентации документа.

Он добавил, что важно продолжить обсуждение гарантий безопасности для Украины, в том числе по окончании войны.

Стратегия национальной безопасности называется "Интегрированная безопасность для Германии" и состоит из 76 страниц. В документе указывают, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем".

Германия также закрепила обязательство НАТО тратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Как заявил министр финансов Кристиан Линднер, это означает, что консультации по бюджету до 2029 года предстоит снова проработать, а некоторые проекты будут отложены.

"Проекты, являющиеся результатом наших соображений по безопасности, имеют приоритет", - сказал Линднер.

Другие меры в стратегии включают уменьшение зависимости товаров от других стран и стимулирование компаний сохранять стратегические резервы после того, как чрезмерная зависимость Германии от России в энергетических источниках повлекла за собой энергетический кризис в прошлом году.

Эти меры особенно актуальны сейчас для Германии, а зависимость Европы от Китая в отношении важнейших полезных ископаемых является ключом к переходу к нейтральной углеродной экономике.

В документе также отмечается, что Китай все больше угрожает региональной стабильности и международной безопасности, поскольку он стремится применить свою экономическую мощь для достижения политических целей и утвердить свою региональную гегемонию.

Напомним, что Германия пока не присоединилась к коалиции по предоставлению западных истребителей Украине, однако недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна рассматривает возможность пересмотра своей позиции по этому поводу. В то же время, он отверг возможность передачи крылатых ракет Taurus украинским военным.

Также 7 июня Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, в который вошли восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).