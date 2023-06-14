Німеччина назвала Росію найбільшою загрозою у своїй Стратегії національної безпеки

14 червня Німеччина представила свою першу Стратегію національної безпеки, назвавши Росію найбільшою загрозою для Європи та попередивши про зростання суперництва з Китаєм, оскільки Пекін намагається використати свою економічну міць для досягнення політичних цілей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у документі міститься огляд зовнішньої політики Берліна, яка за півтора року після вторгнення Росії в Україну ставить у пріоритет безпеку, а не на економічні інтереси.

"Це серйозна зміна, яку ми проводимо в Німеччині в тому, як ми маємо справу з політикою безпеки, відходячи від лише військової стратегії до інтегрованої концепції безпеки", - сказав канцлер Олаф Шольц під час презентації документа.

Він додав, що важливо продовжити обговорення гарантій безпеки для України, у тому числі після закінчення війни.

Стратегія нацбезпеки називається "Інтегрована безпека для Німеччини" і складається з 76 сторінок. У ній вказують, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому".

Німеччина також закріпила зобов’язання НАТО витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Як заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, це означає, що консультації щодо бюджету на роки до 2029 року потрібно буде знову опрацювати, а деякі проекти будуть відкладені.

"Проекти, які є результатом наших міркувань щодо безпеки, мають пріоритет", - сказав Лінднер.

Інші заходи в стратегії включають зменшення залежності товарів від інших країн і стимулювання компаній зберігати стратегічні резерви після того, як надмірна залежність Німеччини від Росії в енергетичних джерелах спричинила енергетичну кризу минулого року.

Ці заходи особливо актуальні зараз для Німеччини, а залежність Європи від Китаю щодо найважливіших корисних копалин є ключем до переходу до вуглецевої нейтральної економіки.

У документі також зазначається, що Китай все більше загрожує регіональній стабільності та міжнародній безпеці, оскільки він прагне застосувати свою економічну міць для досягнення політичних цілей і утвердити свою регіональну гегемонію.

Нагадаємо, що Німеччина поки що не приєдналася до коаліції із надання західних винищувачів Україні, однак нещодавно міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що його країна розглядає можливість перегляду своєї позиції щодо цього. Водночас він відкинув можливість передачі крилатих ракет Taurus українським військовим.

Також 7 червня Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, до якого ввійшли вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206).