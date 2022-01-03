В 2022 году в Раде пообещали рассмотреть закон про местный референдум и заняться реформой градостроительства

Среди основных направлений работы Верховной Рады в 2022 году — усиление народовластия и завершение реформы градостроительства. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Одним из приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание президента Владимира Зеленского», - заявил нардеп.

По его словам, примерно 28 января 2022 года Венецианская комиссия предоставит предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме.

Стефанчук надеется, что документ признают образцовым законом и “действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне”. Рассмотреть этот документ на пленарном заседании хотят в начале следующей сессии.

Также в Раде будут работать над законопроектами о народовластии в других сферах - о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.

Помимо этого, депутаты планируют завершить реформу градостроительства. «В ее основу заложены три «кита» – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом», – отметил Стефанчук.

Помимо заявленных направлений, в приоритете будут реформа СБУ, децентрализации, а также пенсионная реформа - для этого рассмотрят законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения.

Реформировать хотят и саму Раду — перевести 181 закон на английский, ввести дистанционное голосование, обновить парламентские компьютеры и выпустить приложение для смартфонов «Рада».