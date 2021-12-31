Стефанчук предлагает ввести особый статус для "отцов" независимости Украины. И лишать его в случае чего

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает парламенту принять закон о статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины. Соответствующий законопроект №6493 он подал 31 декабря.

Такой статус предлагается дать нардепам, провозгласившим Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрившим Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и/или поддержавшим постановление Верховного совета Украинской ССР о провозглашении независимости Украины 24 августа 1991 года. Его будут присваивать указом президента по представлению главы ВР.

При этом также предусмотрена и возможность лишения граждан такого звания. Вопрос о его присвоении и лишении будет решать не спикер единолично, а комиссия, которая будет создана по его распоряжению.

Предполагается, что статус основателя независимости не сможет быть присвоен лицу, "совершившему действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, отмену или ограничение конституционных прав и свобод человека и гарантии их реализации".

Лишать звания будет также президент своим указом, причем из проекта документа следует, что для этого не требуется решения суда, признающего гражданина виновным в каком-либо из упомянутых преступлений, достаточно лишь его "совершения". Другой же причиной может послужить приговор суда за какое-то другое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Однако по умолчанию упомянутый статус будет закрепляться за человеком пожизненно. В то же время, согласно законопроекту, он может быть присвоен и посмертно.

Предполагается, что основателям независимости будут выдавать соответствующие удостоверение и наградной нагрудный знак, форма и образец которых Рада утвердит отдельно. Вручать их будут "в торжественной обстановке".

Обладателям почетного статуса позволят присутствовать на открытых заседаниях Рады и его комитетов, посещать любые органы власти и любые предприятия и учреждения независимо от формы собственности, в том числе приниматься президентом, главой Рады, премьер-министром и генпрокурором.

Также они смогут подавать в органы власти аналог депутатского обращения, на которое те должны отвечать в те же сроки, что и действующим нардепам. Кроме того, им гарантируется получение дипломатического паспорта.

Законопроект также предусматривает возможность пожизненного денежного содержания основателей независимости Украины, но определение порядка его присвоения предлагается возложить на Кабинет министров.

В случае смерти такого человека государство гарантирует помощь в его похоронах, увековечивание его памяти и обустройство могилы с символикой, которую должен будет также утвердить Кабмин.

"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах. Где-то их называют "отцами-основателями", где-то "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус", — прокомментировал у себя в Facebook Стефанчук.