Офіційно підтверджена загибель президента Ірану Раїсі в авіакатастрофі

У неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Вертоліт повністю згорів, пошукові команди знайшли уламки. Усі пасажири, найімовірніше, загинули.

Про це пише Reuters.

Гелікоптер президента Раїсі повністю згорів

Зазначається, що інцидент стався поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном.

Раїсі перебував у Азербайджані в неділю вранці на урочистому відкритті дамби разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Араз.

За попередньою інформацією, через складні погодні умови та погану видимість гелікоптер врізався у скелю.

На борту вертольота, крім Раїсі, перебували ще кілька чиновників, у тому числі глава МЗС країни Хосейн Амір Абдоллахіян і губернатор провінції Східний Азербайджан аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

Фото: іранська агенція Isna

Як пише Reuters, станом на ранок понеділка, 20 травня, пошукові команди знайшли уламки гелікоптера. За словами іранського чиновника, імовірність того, що пасажири вижили, низька.

"Гелікоптер президента Раїсі повністю згорів у катастрофі... на жаль, всі пасажири, як ми побоюємося, загинули", - зазначив він.

Рятувальні команди працювали всю ніч, щоб дістатися до уламків літака в Східно-Азербайджанській області.

"Ми бачимо уламки, і ситуація виглядає не дуже добре", - заявив голова Червоного Півмісяця Ірану Пірхосейн Коліванд.

Міжнародна мережа новин Ірану PressTV з посиланням на Іранський Червоний Півмісяць проінформувала, що наразі "немає ніяких ознак життя" після аварії гелікоптера президента Раїсі.

Жодних заворушень у країні не буде

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї з'явився в ефірі іранського телебачення із заявою про аварію гелікоптера, на борту якої перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, передає Sky News.

Зокрема, Хаменеї заявив, що "народ Ірану не повинен хвилюватися, збоїв у роботі країни не станеться", "не буде жодних перешкод" для керування країною.

"Жодних заворушень не буде", - заявив він.

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Ебрахіма Раїсі та його делегації під час аварії вертольота.

За інформацією Tasnim, процедура упізнання тіл загиблих вже розпочалася.

Таким чином, згідно із іранською конституцією, посаду президента обійме перший заступник Раїсі Мохаммад Мохбер.

Хто такий Ібрагім Раїсі

63-річний Ібрагім Раїсі, який раніше очолював судову систему країни, став президентом Ірану в червні 2021 року.

Ще у віці 21 року Раїсі став прокурором одразу двох великих міст, а у 25 – заступником прокурора Тегерана. Через три роки він, як стверджується, опинився серед чотирьох суддів, які засідали у так званій смертоносній комісії. Вони виконували розпорядження лідера ісламської революції аятоли Хомейні щодо вбивства кількох тисяч противників режиму.

2019 року США наклали на Раїсі персональні санкції за порушення прав людини.

Його адміністрацію звинувачують у кривавому придушенні антиурядових протестів і в жорсткому порушенні прав іранських жінок.

Крім того, Раїсі підтримує країну-агресора РФ в її війні проти України.

Нагадаємо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони, також є домовленість про отримання балістичних ракет малої дальності.