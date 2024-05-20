Официально подтверждена гибель президента Ирана Раиси в авиакатастрофе

В воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, потерпел крушение. Вертолет полностью сгорел, поисковые команды обнаружили обломки. Все пассажиры, скорее всего, погибли.

Об этом пишет Reuters.

Вертолет президента Раиси полностью сгорел

Отмечается, что инцидент произошел вблизи Джольфы, города на границе с Азербайджаном.

Раиси находился в Азербайджане в воскресенье утром на торжественном открытии дамбы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На борту вертолета кроме Раиси находились еще несколько чиновников, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Фото: иранское агентство Isna

Как пишет Reuters, по состоянию на утро понедельника, 20 мая, поисковые команды обнаружили обломки вертолета. По словам иранского чиновника, вероятность того, что пассажиры выжили, низкая.

"Вертолет президента Раиси полностью сгорел в катастрофе... к сожалению, все пассажиры, как мы опасаемся, погибли", - отметил он.

Спасательные команды работали всю ночь, чтобы добраться до обломков самолета в Восточно-Азербайджанской области.

"Мы видим обломки, и ситуация выглядит не очень хорошо", - заявил глава Красного Полумесяца Ирана Пирхосейн Коливанд.

Международная сеть новостей Ирана PressTV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц проинформировала, что сейчас "нет никаких признаков жизни" после аварии вертолета президента Раиси.

Никаких беспорядков в стране не будет

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи появился в эфире иранского телевидения с заявлением об аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, передает Sky News.

В частности, Хаменеи заявил, что "народ Ирана не должен беспокоиться, сбоев в работе страны не произойдет", "не будет никаких препятствий" для управления страной.

"Никаких беспорядков не будет", - заявил он.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации во время крушения вертолета.

По информации Tasnim, процедура опознания тел погибших уже началась.

Таким образом, согласно иранской конституции, пост президента займет первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.

Кто такой Ибрагим Раисе

63-летний Ибрагим Раиси, ранее возглавлявший судебную систему страны, стал президентом Ирана в июне 2021 года.

Еще в возрасте 21 года Раиси стал прокурором сразу двух крупных городов, а в 25 – заместителем прокурора Тегерана. Через три года он, как утверждается, оказался среди четырех судей, заседавших в так называемой смертоносной комиссии. Они выполняли распоряжение лидера исламской революции аятоллы Хомейни по поводу убийства нескольких тысяч противников режима.

2019 США наложили на Раисе персональные санкции за нарушение прав человека.

Его администрацию обвиняют в кровавом подавлении антиправительственных протестов и жестком нарушении прав иранских женщин.

Кроме того, Раиси поддерживает страну-агрессора РФ в ее войне против Украины.

Напомним, Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны, также есть договоренность о получении баллистических ракет малой дальности .