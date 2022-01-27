"Является ярым украинофобом": В Госкомтелерадио объяснили введение санкций против Артемия Лебедева

Государственный комитет телевидения и радиовещания сообщает, что решение о введении Украиной санкций против российского дизайнера Артемия Лебедева было принято именно по его инициативе, которую впоследствии передало на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Министерство культуры и информационной политики.

Как говорится в сообщении комитета, причиной, по которой он обратил внимание на существование Лебедева, стала подача 34 заявлений одной из компаний с просьбой предоставить разрешение на ввоз в Украину книг, которые оформляет и издает "Студия Артемия Лебедева" в качестве одного из направлений своей деятельности.

"При этом из открытых источников известно, что генеральный директор и владелец издательства Артемий Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет аннексию украинского Крыма", - отмечают в ведомстве.

Также в Госкомтелерадио обратили внимание на то, что еще в апреле 2016 года Лебедев без разрешения Госпогранслужбы Украины посещал неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, после чего появился в базе сайта "Миротворец", где фигурируют все лица, которых создатели ресурса подозревают в преступлениях против национальной безопасности Украины.

Кроме того, Лебедев незаконно посещал Крым. В связи с этим Служба безопасности Украины в 2017 году запретила ему въезд в Украину на пять лет.

"При таких обстоятельствах выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, изготовленной при участии указанного лица, Госкомтелерадио считал недопустимым, поэтому обратился с просьбой в Министерство культуры и информационной политики Украины поставить перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о применении к Лебедеву персональных санкций", - сказано в сообщении.

Напомним, что 21 января СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против около 50 "министров", "судей" и "прокуроров", работающих в Крыму под юрисдикцией России. Единственным в этом списке, кто не имеет отношения к указанной категории лиц, оказался Лебедев.

Сам дизайнер накануне дал в своем видеоблоге развернутый комментарий по этому поводу, заявив, что решение Зеленского недопустимым с точки зрения разницы в их уровне, и выразив непонимание, почему его присовокупили к крымским "чиновникам" одновременно с рядом российских компаний.

"Это фантастическая новость, потому что один клоун решил отомстить другому клоуну. Разница только в том, что один клоун является в Москве блогером, а другой является президентом страны с 40-миллионным населением... Я как диванный эксперт, я как бабка на скамейке, как одноклеточный специалист могу рассуждать абсолютно о чем угодно, у меня нет никакой ответственности", - отметил Лебедев, дав очередные нелестные характеристики Зеленскому.

Также российский дизайнер, имеющий квартиру в Киеве, задался вопросом, должен ли он в связи с запретом распоряжаться своими активами в Украине оплачивать коммунальные услуги.

Отметим, что Лебедев, много лет активно ведущий блоги на различных платформах, многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласие российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

Кроме того, он регулярно дает нецензурные характеристике украинским властям, критикуя их за неадекватное, по его мнению, поведение. В то же время дизайнер крайне позитивно отзывается об Украине как стране, периодически сетуя на невозможность ее посещения из-за запрета со стороны СБУ.

Отметим также, что марте 2015 года "Студия Артемия Лебедева" представила логотип Крыма, а в июне 2018 года - графическую систему навигации для аэропорта "Симферополь", который в 2014 году был официально закрыт Украиной, но де-факто работает, обслуживая рейсы только в Россию.

При этом, помимо главного офиса в Москве, у "Студии Артемия Лебедева" по-прежнему работает собственный офис в Киеве, являющийся отдельной компанией. Как заявил гендиректор студии в своем видеоблоге, "естественно, офис не закроется и будет дальше работать на благо украинских клиентов и клиентов со всего мира".

"Этот офис не имеет ко мне никакого отношения, потому на него санкции распространяться не могут. У президента Украины кишка тонка и руки коротки для того, чтобы что-либо поделать с моим бизнесом", - заявил он.