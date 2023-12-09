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Зеленський призначив двох керівників місцевих військових адміністрацій на окупованому лівому березі Херсонщини
Президент України Володимир Зеленський призначив двох керівників місцевих військових адміністрацій у Херсонській області — Горностаївської СВА та Чулаківської СВА.
Про це свідчить відповідні розпорядження №213/2023-рп та №212/2023-рп, які опубліковані на сайті голови держави.
Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району очолив Дмитро Ляхно, Чулаківську сільську військову адміністрацію Скадовського району — Руслан Русаль.
"Ці громади поки що окуповані. Тож основне завдання їхніх керівників – підготовка до деокупації, аби вже на звільнені території щонайшвидше повернулося нормальне життя. І звичайно – допомога переселенцям", - зауважив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Дмитро Ляхно є обраним головою громади. До цього він працював головою районного відділу земельних ресурсів у Горностаївці.
Також у Дмитра Ляхна був ФОП у сфері допоміжної діяльності в рослинництві.
28 червня 2022 року його викрали російські військові і деякий час тримали у полоні.
Руслан Русаль - колишній правоохоронець. З 2014 року був начальником Голопристанського районного відділення МВС України. Після Революції Гідності проходив люстраційну перевірку.
Працював в управлінні Служби судової охорони у Херсонській області. Був першим заступником керівника Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".
Нагадаємо, у жовтні Зеленський звільнив Олександра Шаповалова з посади начальника Бериславської міської військової адміністрації Херсонської області, призначивши на його місце Олександра Алчієва.