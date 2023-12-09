Зеленский назначил двух руководителей местных военных администраций на оккупированном левом берегу Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух руководителей местных военных администраций в Херсонской области - Горностаевской и Чулаковской СВА.

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Об этом свидетельствует соответствующие распоряжения №213/2023-рп и №212/2023-рп, опубликованные на сайте главы государства.

Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района возглавил Дмитрий Ляхно, Чулаковскую сельскую военную администрацию Скадовского района - Руслан Русаль.

"Эти общины пока оккупированы. Так что основная задача их руководителей - подготовка к деоккупации, чтобы уже на освобожденные территории как можно быстрее вернулась нормальная жизнь. И конечно - помощь переселенцам", - отметил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Дмитрий Ляхно является избранным председателем общины. До этого он работал главой районного отдела земельных ресурсов в Горностаевке.

Также у Дмитрия Ляхно был ФЛП в сфере вспомогательной деятельности в растениеводстве.

28 июня 2022 года его похитили российские военные и некоторое время держали в плену.

Руслан Русаль – бывший правоохранитель. С 2014 года являлся начальником Голопристанского районного отделения МВД Украины. После Революции Достоинства проходил люстрационную проверку.

Работал в управлении службы судебной охраны в Херсонской области. Являлся первым заместителем руководителя Херсонской областной организации физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Напомним, в октябре Зеленский уволил Александра Шаповалова с должности начальника Бериславской городской военной администрации Херсонской области, назначив на его место Александра Алчиева.