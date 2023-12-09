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Зеленский назначил двух руководителей местных военных администраций на оккупированном левом берегу Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух руководителей местных военных администраций в Херсонской области - Горностаевской и Чулаковской СВА.
Об этом свидетельствует соответствующие распоряжения №213/2023-рп и №212/2023-рп, опубликованные на сайте главы государства.
Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района возглавил Дмитрий Ляхно, Чулаковскую сельскую военную администрацию Скадовского района - Руслан Русаль.
"Эти общины пока оккупированы. Так что основная задача их руководителей - подготовка к деоккупации, чтобы уже на освобожденные территории как можно быстрее вернулась нормальная жизнь. И конечно - помощь переселенцам", - отметил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Дмитрий Ляхно является избранным председателем общины. До этого он работал главой районного отдела земельных ресурсов в Горностаевке.
Также у Дмитрия Ляхно был ФЛП в сфере вспомогательной деятельности в растениеводстве.
28 июня 2022 года его похитили российские военные и некоторое время держали в плену.
Руслан Русаль – бывший правоохранитель. С 2014 года являлся начальником Голопристанского районного отделения МВД Украины. После Революции Достоинства проходил люстрационную проверку.
Работал в управлении службы судебной охраны в Херсонской области. Являлся первым заместителем руководителя Херсонской областной организации физкультурно-спортивного общества "Динамо".
Напомним, в октябре Зеленский уволил Александра Шаповалова с должности начальника Бериславской городской военной администрации Херсонской области, назначив на его место Александра Алчиева.