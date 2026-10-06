Квартира чи будинок у 2026: що вигідніше купити?

Різниця між мрією про власний будинок і реальністю будівництва може часто може разюче відрізнятися. Так, на папері зведення «коробки» виглядає значно дешевшим за готове житло, але щойно додати комунікації й оздоблення — економія зникає, а іноді обертається навіть переплатою. Команда Dilo розібралася, що вигідніше купити в Україні у 2026 році: квартиру чи приватний будинок, наскільки суттєва різниця між готовим житлом і будівництвом з нуля, і як змінюється попит на обидва сегменти нерухомості.

Який попит на будинки та квартири зараз

За даними ЛУН, інтерес до купівлі приватних будинків в Україні суттєво поступається попиту на квартири: станом на березень 2026 року він коливається на рівні лише 50–70% від інтересу до квартир. Водночас динаміка обох сегментів практично збігається, тож сезонність і тренди попиту синхронізовані, що свідчить про спільну логіку вибору житла покупцями.

Таким чином, будинок для українців — це передусім історія про власність, а не тимчасове рішення. Інтерес до будинків рухається паралельно з ринком квартир, але залишається нижчим через вищий бюджет входу та довший цикл прийняття рішення.

Показово, що купівля й оренда будинків мають різну сезонну логіку: попит на оренду будинків демонструє яскраво виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі розподілений протягом року значно рівномірніше. У 2025–2026 роках інтерес до купівлі будинків поступово відновлюється після падіння на початку 2024 року.

Скільки коштує готовий будинок і наскільки різняться ціни за районами

За даними ЛУН, у вересні середня вартість квадратного метра приватного будинку на Київщині становить $958. Тобто готовий будинок площею 100 кв. м за таким орієнтиром коштуватиме близько $95,8 тисячі.

Утім, фактична ціна суттєво залежить від району. Тобто середня вартість будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35,5 тисячі до $270 тисяч залежно від локації.

Район Київської області Середня ціна будинку Обухівський (найдорожчий) ~$270 000 Білоцерківський (найдешевший) ~$35 500

Різниця між найдорожчою й найдешевшою локацією сягає майже 8 разів, що робить приватні будинки одним із найбільш контрастних сегментів нерухомості в регіоні.

Будувати з нуля чи купувати готовий будинок

На перший погляд будівництво здається значно дешевшим за купівлю готового житла, але це порівняння коректне лише на рівні «коробки». Середня вартість зведення коробки (фундамент, стіни, дах) становить близько $395 за кв. м. Для будинку площею 100 кв. м це приблизно $39,5 тисячі, тобто на $56,3 тисячі менше за готове житло на вторинному ринку.

Проте коробка непридатна для проживання. Щоб довести будинок до готовності, доведеться додатково інвестувати:

вікна, двері, утеплення, електрика, сантехніка, опалення, комунікації — це близько $29,2 тисячі для будинку на 100 кв. м;

внутрішнє оздоблення — ще приблизно $91,5 тисячі.

До цього не забуваємо додати вартість землі та проєктної документації, можливі непередбачені витрати під час будівництва, а також оренду житла на весь період робіт, якщо родина не має де жити тим часом.

Виходить, що будувати з нуля має сенс, якщо ділянка вже є у власності, часу достатньо, а власник готовий особисто контролювати весь процес робіт. Розташування землі також суттєво впливає на економіку рішення. Що ближче ділянка до Києва і краща транспортна розв'язка, то дорожче вона коштує, а можлива економія на будівництві відповідно зменшується.

Квартира на етапі будівництва: у чому вигода й ризики

Окремий сегмент вибору – купівля квартири на етапі будівництва замість готового житла. Ціни на квартири на старті продажів традиційно нижчі за готові об'єкти. Тобто девелопери пропонують вигідніші умови, щоб залучити покупців і прискорити реалізацію проєкту, а вартість поступово зростає в міру завершення будівництва. Загалом у купівлі на ранньому етапі є кілька переваг:

можливість обрати планування та поверх за власними уподобаннями — це значно менш доступно в готових квартирах;

програми розтермінування від забудовника, які роблять покупку доступнішою;

потенційне зростання капіталу протягом будівельного циклу.

Водночас первинний ринок несе й специфічні ризики. Наприклад, можливі затримки будівництва, зміна термінів здачі об'єкта, різні стандарти якості та відповідальності забудовників.

Ключовим фактором успішності такої інвестиції виступає термін реалізації проєкту. Якщо будівництво триває понад три роки, навіть суттєве подорожчання квадратного метра може не забезпечити бажаного річного прибутку.

Що враховувати, купуючи будь-яку нерухомість як інвестицію у 2026 році

Незалежно від того, чи йдеться про квартиру, чи про будинок, експерти з ринку нерухомості називають кілька системних факторів, які визначають, чи стане покупка вдалою інвестицією. Перше — чітка стратегія ще до вибору об'єкта.

Стратегія На що звертати увагу Основні ризики Купівля з метою перепродажу Ціна на етапі котловану, терміни введення в експлуатацію Затримки, заморозка проєкту Купівля для здачі в оренду Попит у районі, якість ремонту, вартість обслуговування Простої, проблемні орендарі

Друге — локація. Оцінювати варто одразу за кількома вимірами:

транспортну доступність (до 30 хвилин громадським транспортом до ділового центру),

економічне середовище (кафе, магазини, офіси в радіусі 1 км)

та соціальну інфраструктуру (школи, лікарні, ТРЦ).

У 2026 році до цього додається ще й безпековий критерій. Тепер звертаємо увагу на близькість до критичної інфраструктури, наявність укриттів у відповідності до оновлених ДБН та віддаленість від ризикових регіонів.

Третє — юридична перевірка забудовника при купівлі на первинному ринку. Після набрання чинності Законом №2518-IX інвестування в об'єкти незавершеного будівництва проходить через механізм спеціального майнового права (СМП), яке реєструється в ЄДЕССБ і Державному реєстрі речових прав та захищає від подвійного продажу квартири. Договір без реєстрації СМП юристи галузі прямо називають «позикою забудовнику без забезпечення».

І нарешті, четверте — реалістична оцінка прибутковості. Формула розрахунку рентабельності тут досить проста: дохід за рік поділений на повну вартість інвестиції (з урахуванням ремонту й меблів), помножений на 100%. Після вирахування податків, комунальних платежів, амортизації та ризику простою навіть 5–8% чистої дохідності вважається хорошим результатом для орендного житла.

Ліквідність: що продається швидше

Окремо варто враховувати, наскільки легко буде вийти з інвестиції в майбутньому. Студії та однокімнатні квартири площею 35–45 кв. м виходять з ринку у 2–4 рази швидше, ніж великі багатокімнатні об'єкти. І цей фактор варто закладати у фінансове планування ще до укладення договору, незалежно від того, чи купується квартира, чи будинок.

Для тих, хто хоче обміняти наявне житло на нове, не чекаючи завершення продажу старого об'єкта, окремі забудовники пропонують сервіси на кшталт Trade-in, які дозволяють паралельно продавати попередню нерухомість і фіксувати ціну на новий об'єкт за спеціальним графіком платежів на кілька місяців наперед.

Але так чи інакше, однозначної відповіді, що вигідніше: квартира чи будинок, не існує. Квартири залишаються масовим і ліквідним варіантом із нижчим порогом входу та швидшим виходом з інвестиції. Тоді як будинок, своєю чергою, частіше обирають ті, хто розглядає нерухомість як довгострокову власність для проживання, а не як інструмент швидкого перепродажу.