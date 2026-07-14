Квартира на етапі котловану: чи вигідно купувати та які ризики?

Купити квартиру на 15–30% дешевше, ніж у готовому будинку, може здатися переконливим варіантом, чому б ні? Саме на цьому аргументі тримається попит на квартири "з котловану" навіть в умовах повномасштабної війни. Але різниця в ціні ще не означає подарунок від забудовника. Це скоріш компенсація за ризики, які покупець бере на себе: від затримки будівництва до заморозки проєкту. Читайте на Delo.ua , кому справді вигідно купувати квартиру на ранньому етапі, як оцінити потенційний приріст вартості та які кроки захистять гроші від недобросовісного забудовника. Зверніть увагу, що наведені розрахунки є орієнтовними і залежать від конкретного проєкту, забудовника та ринкової ситуації. Матеріал носить інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією.

Що означає "купити з котловану" і чому це дешевше

Котлован — це початковий етап будівництва. Це коли ділянку розчищено, фундамент закладається або щойно закладений, жодного поверху ще немає. На цьому етапі забудовник вже відкриває продажі, а ціна квадратного метра тут буде мінімальною за весь цикл будівництва. Логіка проста: чим менше збудовано, тим вищий ризик для покупця. Відповідно, і тим нижча ціна входу.

По мірі просування будівництва ціна зростає поетапно. У багатьох проєктах на середині будівництва квартира вже коштує помітно більше, ніж на старті, а у готовому будинку різниця може бути ще відчутнішою. Конкретна динаміка залежить від проєкту та ринкової ситуації в регіоні. Саме цей приріст і є головним аргументом для інвесторів, які купують "з котловану" не для себе, а з метою перепродажу або здачі в оренду.

Скільки реально можна заробити

Потенційний приріст вартості залежить знову-ж таки, від проєкту, локації та часу будівництва, але базова динаміка виглядає так. На старті продажів квартира в якісному ЖК у великому місті може коштувати близько $1 200 за кв. м, і це при максимальних ризиках і максимальному виборі планувань. На середині будівництва ціна нерідко зростає приблизно до $1 440 за кв. м, а при введенні в експлуатацію сягає вже $1 500–1 600 за кв. м.

Для інвестора, який купив 60-метрову квартиру на старті, валовий приріст вартості між ціною входу і ціною здачі будинку може становити до $21 000, але це саме приріст вартості, а не чистий прибуток.

З нього ще підуть витрати на оформлення, ремонт, можливі комісії та податки. Не забуваємо ще й про розвиток інфраструктури в районі, попит на оренду та кількість конкурентних об'єктів. У вдалих проєктах приріст вартості за весь цикл будівництва може становити 25–30%, однак ринок після 2022 року дуже неоднорідний. Львів і Запоріжжя, наприклад, показують принципово різну динаміку.

Переваги, які реально мають значення

Окрім нижчої ціни, ранній вхід дає кілька практичних переваг. На старті продажів покупець має найширший вибір: планування, поверх, розташування в будинку, орієнтація на сторони світу все це ще доступне. У вже зведеному будинку вибір обмежується залишками, і найліквідніші квартири давно розпродані.

Гнучкі умови оплати теж переважно доступні саме на ранніх етапах: розстрочка без переплат, відтермінування першого платежу, знижки за повну оплату. У готовому будинку таких умов або немає, або вони значно гірші. І нарешті, сучасні будинки будують за новими стандартами енергоефективності, з підземними паркінгами, які часто можуть використовуватися як тимчасове укриття, якісною шумо- та теплоізоляцією. Усе це підвищує ліквідність квартири як для перепродажу, так і для оренди.

Ризики, які не варто недооцінювати

По суті, котлован — це максимальна економія і максимальний ризик одночасно. Важливо чесно їх зважити:

безпековий чинник: в умовах повномасштабної війни об'єкт будівництва може зазнати пошкоджень або бути зруйнованим, і це ризик, який неможливо повністю передбачити;

затримка або заморозка будівництва: навіть надійний забудовник не може гарантувати дотримання термінів за форс-мажорних обставин, а ненадійний — і поготів;

юридичні складнощі: під час воєнного стану можливі затримки з реєстрацією прав власності і підключенням комунікацій.

Є й суто ринковий ризик, де через міграцію та економічну нестабільність попит на житло в деяких районах може впасти, і очікуваний приріст вартості не реалізується в повному обсязі.

Як перевірити забудовника перед покупкою

Більшість проблем із котлованами пов'язана не з самою стадією будівництва, а з неправильним вибором забудовника. Тому кілька перевірок, які мінімізують ризики тут не завадять:

Репутація і досвід

Скільки об'єктів компанія вже здала, чи були затримки, як поводилася під час кризових ситуацій. Це можна перевірити через YouControl, Опендатабот, ЄДР, судовий реєстр, ЛУН та дозвільну документацію. Існують також форуми та відгуки, але це лише допоміжне джерело.

Юридична прозорість

Забудовник має надати правовстановлюючі документи на ділянку та дозвільні документи на будівництво. Водночас важливо уважно перевірити юридичну модель продажу та умови договору, адже вони суттєво відрізняються залежно від схеми.

Прозорість процесу як позитивний сигнал

Регулярні фото- і відеозвіти про хід будівництва, відкриті майданчики для огляду і цінова політика без незрозумілих знижок нижче ринку.

Окремо варто враховувати зміни в законодавстві. Після набрання чинності Законом №2518-IX про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості, що будуються, частина нових проєктів вже продається через механізм спеціальних майнових прав.

Така модель підвищує прозорість первинного ринку, однак далеко не всі житлові комплекси працюють саме за нею, тому перед купівлею варто уточнити, яка юридична схема продажу застосовується у конкретному об'єкті.

Чи дійсно купівля "з котловану" виправдовує себе?

Купівля на ранньому етапі має сенс насамперед для двох категорій покупців. Перша — це інвестори, які планують перепродаж або орендний бізнес і мають фінансову подушку на випадок затримки. Друга — ті, хто не поспішає з переїздом, готовий почекати 2–3 роки і хоче отримати сучасне житло за найвигіднішою ціною. Обом категоріям підходить один і той самий алгоритм: спочатку вибирають надійного забудовника, а потім уже конкретну квартиру.

Якщо ж переїхати потрібно найближчим часом, є залежність від оренди або немає фінансового запасу на непередбачені затримки, то тут котлован не найкращий вибір. У такому разі варто дивитися на об'єкти в середині або наприкінці будівництва: ризики нижчі, а різниця в ціні вже не така разюча.

Загалом, квартира з котловану може бути непоганим інструментом. Який працює при правильному виборі проєкту, перевіреному забудовнику та реалістичному розумінні власних фінансових можливостей і горизонту очікування.