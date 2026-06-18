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Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 4–75%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8–83%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася на 6–113%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні загалом зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:
- Харкові (+75%);
- Запоріжжі (+60%);
- Кропивницькому (+43%);
- Івано-Франківську (+30%);
- Тернополі (+28%);
- Миколаєві (+24%);
- Хмельницькому (+22%);
- Львові (+21%);
- Одесі (+20%);
- Полтаві (+20%);
- Ужгороді (+19%);
- Вінниці (+17%);
- Луцьку (+11%);
- Дніпрі (+9%).
Також помірне зростання зафіксоване у Києві (+6%). У Житомирі, Чернігові та Полтаві ціни на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилися, тоді як у Дніпрі ціна навіть впала на 5%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 22 300 грн;
- Львівська — 20 100 грн;
- м. Київ та область — 18 000 грн;
- Івано-Франківська — 17 900 грн;
- Луцька — 15 500 грн;
- Чернівецька — 14 300 грн;
- Тернопільська — 14 300 грн;
- Вінницька — 14 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться області:
- Рівненська — 13 000 грн;
- Хмельницька — 12 500 грн;
- Черкаська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Одеська — 12 000 грн;
- Дніпровська — 12 000 грн;
- Полтавська — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 000 грн;
- Сумська — 8 000 грн;
- Запорізька — 8 000 грн;
- Миколаївська — 7 000 грн;
- Харківська — 7 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 7,7 років;
- Івано-Франківська — 8,9 років;
- Дніпровська — 10,3 років;
- Ужгородська — 11,1 років;
- Миколаївська — 11,2 років;
- Кропивницька — 11,2 років;
- Сумська — 12,1 років;
- Хмельницька — 12,2 років;
Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Тернопільська — 12,5 років;
- Харківська — 12,5 років;
- Львівська — 13,3 років;
- Луцька — 13,4 років;
- Полтавська — 14,3 років
- Чернігівська — 14,1 років;
- Вінницька — 14,1 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Київська — 14,5 років;
- Черкаська — 14,8 років;
- Одеська — 15,2 років;
- Чернівецька — 15,6 років;
- Житомирська — 15,8 років;
- Рівненська — 16,3 років.
Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок червня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:
- Харкові (+83%);
- Запоріжжі (+76%);
- Ужгороді (+56%);
- Чернівцях (+38%);
- Хмельницькому (+30%);
- Тернополі (+25%);
- Миколаєві (+25%);
- Вінниці (+25%);
- Черкасах (+23%);
- Львові (+23%);
- Одесі (+19%).
Також зростання зафіксоване у Рівному (+8%), Полтаві (+27%), Дніпрі (+11%) та Івано-Франківську (+24%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 35 700 грн;
- м. Київ та область — 27 000 грн;
- Львівська — 24 500 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 відносяться:
- Івано-Франківська — 20 100 грн;
- Чернівецька — 20 100 грн;
- Луцька — 17 900 грн;
- Одеська — 17 900 грн;
- Черкаська — 16 000 грн;
- Тернопільська — 15 600 грн;
- Дніпровська — 15 500 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Полтавська — 14 000 грн;
- Хмельницька — 13 000 грн;
- Рівненська — 13 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Запорізька — 12 000 грн;
- Харківська — 11 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Миколаївська — 10 000 грн;
- Сумська — 9 000 грн;
- Чернігівська — 9 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 7,5 років;
- Ужгородська — 10,2 років;
- Дніпровська — 11 років;
- Івано-Франківська — 11,6 років;
- Миколаївська — 11,9 років;
- Харківська — 13,2 років;
- Луцька — 13,5 років;
- Київська — 15,2 років;
- Львівська — 15,4 років;
- Полтавська — 15,3 років;
- Хмельницька — 16,4 років;
- Одеська — 14,6 років;
- Черкаська — 16,3 років.
Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Чернівецька — 15,6 років;
- Тернопільська — 17,9 років;
- Рівненська — 18,7 років;
- Вінницька — 18,7 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Житомирська — 19,6 років;
- Чернігівська — 21,3 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок червня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+113%), Дніпрі (+6%), Житомирі (+17%), Львові (+39%), Івано-Франківську (+49%), Хмельницькому (+25%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- м. Київ та область — 44 200 грн;
- Львівська — 29 000 грн;
- Одеська — 23 300 грн;
- Івано-Франківська — 22 300 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у червні 2026 відносяться:
- Дніпровська — 19 000 грн;
- Тернопільська — 17 900 грн;
- Харківська — 17 000 грн;
- Полтавська — 17 000 грн;
- Хмельницька — 15 000 грн;
- Житомирська — 13 000 грн;
- Миколаївська — 13 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 8 років;
- Харківська — 12,3 років;
- Миколаївська — 12,4 років;
- Дніпровська — 12,6 років;
- Київська — 13 років;
- Івано-Франківська — 13,6 років.
Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Одеська — 15 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Львівська — 17,7 років;
- Хмельницька — 17,2 років;
- Рівненська — 19,5 років;
- Вінницька — 20 років;
- Житомирська — 21,1 років.
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- Ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026 (інфографіка).