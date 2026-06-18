Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 4–75%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8–83%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася на 6–113%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні загалом зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

Харкові (+75%);

Запоріжжі (+60%);

Кропивницькому (+43%);

Івано-Франківську (+30%);

Тернополі (+28%);

Миколаєві (+24%);

Хмельницькому (+22%);

Львові (+21%);

Одесі (+20%);

Полтаві (+20%);

Ужгороді (+19%);

Вінниці (+17%);

Луцьку (+11%);

Дніпрі (+9%).

Також помірне зростання зафіксоване у Києві (+6%). У Житомирі, Чернігові та Полтаві ціни на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилися, тоді як у Дніпрі ціна навіть впала на 5%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

Ужгородська — 22 300 грн;

Львівська — 20 100 грн;

м. Київ та область — 18 000 грн;

Івано-Франківська — 17 900 грн;

Луцька — 15 500 грн;

Чернівецька — 14 300 грн;

Тернопільська — 14 300 грн;

Вінницька — 14 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться області:

Рівненська — 13 000 грн;

Хмельницька — 12 500 грн;

Черкаська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Одеська — 12 000 грн;

Дніпровська — 12 000 грн;

Полтавська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

Чернігівська — 9 000 грн;

Сумська — 8 000 грн;

Запорізька — 8 000 грн;

Миколаївська — 7 000 грн;

Харківська — 7 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Запорізька — 7,7 років;

Івано-Франківська — 8,9 років;

Дніпровська — 10,3 років;

Ужгородська — 11,1 років;

Миколаївська — 11,2 років;

Кропивницька — 11,2 років;

Сумська — 12,1 років;

Хмельницька — 12,2 років;

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

Тернопільська — 12,5 років;

Харківська — 12,5 років;

Львівська — 13,3 років;

Луцька — 13,4 років;

Полтавська — 14,3 років

Чернігівська — 14,1 років;

Вінницька — 14,1 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Київська — 14,5 років;

Черкаська — 14,8 років;

Одеська — 15,2 років;

Чернівецька — 15,6 років;

Житомирська — 15,8 років;

Рівненська — 16,3 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

Харкові (+83%);

Запоріжжі (+76%);

Ужгороді (+56%);

Чернівцях (+38%);

Хмельницькому (+30%);

Тернополі (+25%);

Миколаєві (+25%);

Вінниці (+25%);

Черкасах (+23%);

Львові (+23%);

Одесі (+19%).

Також зростання зафіксоване у Рівному (+8%), Полтаві (+27%), Дніпрі (+11%) та Івано-Франківську (+24%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

Ужгородська — 35 700 грн;

м. Київ та область — 27 000 грн;

Львівська — 24 500 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 відносяться:

Івано-Франківська — 20 100 грн;

Чернівецька — 20 100 грн;

Луцька — 17 900 грн;

Одеська — 17 900 грн;

Черкаська — 16 000 грн;

Тернопільська — 15 600 грн;

Дніпровська — 15 500 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Полтавська — 14 000 грн;

Хмельницька — 13 000 грн;

Рівненська — 13 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Запорізька — 12 000 грн;

Харківська — 11 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

Миколаївська — 10 000 грн;

Сумська — 9 000 грн;

Чернігівська — 9 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Запорізька — 7,5 років;

Ужгородська — 10,2 років;

Дніпровська — 11 років;

Івано-Франківська — 11,6 років;

Миколаївська — 11,9 років;

Харківська — 13,2 років;

Луцька — 13,5 років;

Київська — 15,2 років;

Львівська — 15,4 років;

Полтавська — 15,3 років;

Хмельницька — 16,4 років;

Одеська — 14,6 років;

Черкаська — 16,3 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

Чернівецька — 15,6 років;

Тернопільська — 17,9 років;

Рівненська — 18,7 років;

Вінницька — 18,7 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Житомирська — 19,6 років;

Чернігівська — 21,3 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+113%), Дніпрі (+6%), Житомирі (+17%), Львові (+39%), Івано-Франківську (+49%), Хмельницькому (+25%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

м. Київ та область — 44 200 грн;

Львівська — 29 000 грн;

Одеська — 23 300 грн;

Івано-Франківська — 22 300 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у червні 2026 відносяться:

Дніпровська — 19 000 грн;

Тернопільська — 17 900 грн;

Харківська — 17 000 грн;

Полтавська — 17 000 грн;

Хмельницька — 15 000 грн;

Житомирська — 13 000 грн;

Миколаївська — 13 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Запорізька — 8 років;

Харківська — 12,3 років;

Миколаївська — 12,4 років;

Дніпровська — 12,6 років;

Київська — 13 років;

Івано-Франківська — 13,6 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:

Одеська — 15 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Львівська — 17,7 років;

Хмельницька — 17,2 років;

Рівненська — 19,5 років;

Вінницька — 20 років;

Житомирська — 21,1 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

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