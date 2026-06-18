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Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 4–75%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8–83%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася на 6–113%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні загалом зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

  • Харкові (+75%);
  • Запоріжжі (+60%);
  • Кропивницькому (+43%);
  • Івано-Франківську (+30%);
  • Тернополі (+28%);
  • Миколаєві (+24%);
  • Хмельницькому (+22%);
  • Львові (+21%);
  • Одесі (+20%);
  • Полтаві (+20%);
  • Ужгороді (+19%);
  • Вінниці (+17%);
  • Луцьку (+11%);
  • Дніпрі (+9%).

Також помірне зростання зафіксоване у Києві (+6%). У Житомирі, Чернігові та Полтаві ціни на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилися, тоді як у Дніпрі ціна навіть впала на 5%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – червень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 22 300 грн;
  • Львівська — 20 100 грн;
  • м. Київ та область — 18 000 грн;
  • Івано-Франківська — 17 900 грн;
  • Луцька — 15 500 грн;
  • Чернівецька — 14 300 грн;
  • Тернопільська — 14 300 грн;
  • Вінницька — 14 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться області:

  • Рівненська — 13 000 грн;
  • Хмельницька — 12 500 грн;
  • Черкаська — 12 000 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Одеська — 12 000 грн;
  • Дніпровська — 12 000 грн;
  • Полтавська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 9 000 грн;
  • Сумська — 8 000 грн;
  • Запорізька — 8 000 грн;
  • Миколаївська — 7 000 грн;
  • Харківська — 7 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 7,7 років;
  • Івано-Франківська — 8,9 років;
  • Дніпровська — 10,3 років;
  • Ужгородська — 11,1 років;
  • Миколаївська — 11,2 років;
  • Кропивницька — 11,2 років;
  • Сумська — 12,1 років;
  • Хмельницька — 12,2 років;

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Тернопільська — 12,5 років;
  • Харківська — 12,5 років;
  • Львівська — 13,3 років;
  • Луцька — 13,4 років;
  • Полтавська — 14,3 років
  • Чернігівська — 14,1 років;
  • Вінницька — 14,1 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Київська — 14,5 років;
  • Черкаська — 14,8 років;
  • Одеська — 15,2 років;
  • Чернівецька — 15,6 років;
  • Житомирська — 15,8 років;
  • Рівненська — 16,3 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

  • Харкові (+83%);
  • Запоріжжі (+76%);
  • Ужгороді (+56%);
  • Чернівцях (+38%);
  • Хмельницькому (+30%);
  • Тернополі (+25%);
  • Миколаєві (+25%);
  • Вінниці (+25%);
  • Черкасах (+23%);
  • Львові (+23%);
  • Одесі (+19%).

Також зростання зафіксоване у Рівному (+8%), Полтаві (+27%), Дніпрі (+11%) та Івано-Франківську (+24%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – червень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 35 700 грн;
  • м. Київ та область — 27 000 грн;
  • Львівська — 24 500 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 відносяться:

  • Івано-Франківська — 20 100 грн;
  • Чернівецька — 20 100 грн;
  • Луцька — 17 900 грн;
  • Одеська — 17 900 грн;
  • Черкаська — 16 000 грн;
  • Тернопільська — 15 600 грн;
  • Дніпровська — 15 500 грн;
  • Вінницька — 15 000 грн;
  • Полтавська — 14 000 грн;
  • Хмельницька — 13 000 грн;
  • Рівненська — 13 000 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Запорізька — 12 000 грн;
  • Харківська — 11 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Миколаївська — 10 000 грн;
  • Сумська — 9 000 грн;
  • Чернігівська — 9 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 7,5 років;
  • Ужгородська — 10,2 років;
  • Дніпровська — 11 років;
  • Івано-Франківська — 11,6 років;
  • Миколаївська — 11,9 років;
  • Харківська — 13,2 років;
  • Луцька — 13,5 років;
  • Київська — 15,2 років;
  • Львівська — 15,4 років;
  • Полтавська — 15,3 років;
  • Хмельницька — 16,4 років;
  • Одеська — 14,6 років;
  • Черкаська — 16,3 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Чернівецька — 15,6 років;
  • Тернопільська — 17,9 років;
  • Рівненська — 18,7 років;
  • Вінницька — 18,7 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Житомирська — 19,6 років;
  • Чернігівська — 21,3 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок червня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+113%), Дніпрі (+6%), Житомирі (+17%), Львові (+39%), Івано-Франківську (+49%), Хмельницькому (+25%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • м. Київ та область — 44 200 грн;
  • Львівська — 29 000 грн;
  • Одеська — 23 300 грн;
  • Івано-Франківська — 22 300 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у червні 2026 відносяться:

  • Дніпровська — 19 000 грн;
  • Тернопільська — 17 900 грн;
  • Харківська — 17 000 грн;
  • Полтавська — 17 000 грн;
  • Хмельницька — 15 000 грн;
  • Житомирська — 13 000 грн;
  • Миколаївська — 13 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 8 років;
  • Харківська — 12,3 років;
  • Миколаївська — 12,4 років;
  • Дніпровська — 12,6 років;
  • Київська — 13 років;
  • Івано-Франківська — 13,6 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Одеська — 15 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Львівська — 17,7 років;
  • Хмельницька — 17,2 років;
  • Рівненська — 19,5 років;
  • Вінницька — 20 років;
  • Житомирська — 21,1 років.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на червень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

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