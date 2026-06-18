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Цены на аренду квартир в Украине в июне 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июне 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июне 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 4–75%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8–83%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами поднялась на 6–113%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:
- Харькове (+75%);
- Запорожье (+60%);
- Кропивницком (+43%);
- Ивано-Франковске (+30%);
- Тернополе (+28%);
- Николаеве (+24%);
- Хмельницком (+22%);
- Львове (+21%);
- Одессе (+20%);
- Полтаве (+20%);
- Ужгороде (+19%);
- Виннице (+17%);
- Луцке (+11%);
- Днепре (+9%).
Также умеренный рост зафиксирован в Киеве (+6%). В Житомире, Чернигове и Полтаве цены на аренду однокомнатных квартир фактически не изменились, тогда как в Днепре цена даже упала на 5%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:
- Ужгородская — 22 300 грн;
- Львовская — 20 100 грн;
- г. Киев и область — 18 000 грн;
- Ивано-Франковская — 17 900 грн;
- Луцкая — 15 500 грн;
- Черновицкая — 14 300 грн;
- Тернопольская — 14 300 грн;
- Винницкая — 14 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июне 2026 относятся области:
- Ровненская — 13 000 грн;
- Хмельницкая — 12 500 грн;
- Черкасская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Одесская — 12 000 грн;
- Днепровская — 12 000 грн;
- Полтавская — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:
- Черниговская — 9 000 грн;
- Сумская — 8 000 грн;
- Запорожская — 8 000 грн;
- Николаевская — 7 000 грн;
- Харьковская — 7 000 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 7,7 лет;
- Ивано-Франковская — 8,9 лет;
- Днепровская — 10,3 лет;
- Ужгородская — 11,1 лет;
- Николаевская — 11,2 лет;
- Кропивницкая — 11,2 лет;
- Сумская — 12,1 лет;
- Хмельницкая — 12,2 лет.
Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Тернопольская — 12,5 лет;
- Харьковская — 12,5 лет;
- Львовская — 13,3 лет;
- Луцкая — 13,4 лет;
- Полтавская — 14,3 лет;
- Черниговская — 14,1 лет;
- Винницкая — 14,1 лет.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Киевская — 14,5 лет;
- Черкасская — 14,8 лет;
- Одесская — 15,2 лет;
- Черновицкая — 15,6 лет;
- Житомирская — 15,8 лет;
- Ровненская — 16,3 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем развитее в нём инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июня 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:
- Харькове (+83%);
- Запорожье (+76%);
- Ужгороде (+56%);
- Черновцах (+38%);
- Хмельницком (+30%);
- Тернополе (+25%);
- Николаеве (+25%);
- Виннице (+25%);
- Черкассах (+23%);
- Львове (+23%);
- Одессе (+19%).
Также рост зафиксирован в Ровно (+8%), Полтаве (+27%), Днепре (+11%) и Ивано-Франковске (+24%), тогда как в отдельных городах цена остаётся стабильной или демонстрирует умеренное снижение.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:
- Ужгородская — 35 700 грн;
- г. Киев и область — 27 000 грн;
- Львовская — 24 500 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся:
- Ивано-Франковская — 20 100 грн;
- Черновицкая — 20 100 грн;
- Луцкая — 17 900 грн;
- Одесская — 17 900 грн;
- Черкасская — 16 000 грн;
- Тернопольская — 15 600 грн;
- Днепровская — 15 500 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Полтавская — 14 000 грн;
- Хмельницкая — 13 000 грн;
- Ровненская — 13 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Запорожская — 12 000 грн;
- Харьковская — 11 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:
- Николаевская — 10 000 грн;
- Сумская — 9 000 грн;
- Черниговская — 9 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 7,5 лет;
- Ужгородская — 10,2 лет;
- Днепровская — 11 лет;
- Ивано-Франковская — 11,6 лет;
- Николаевская — 11,9 лет;
- Харьковская — 13,2 лет;
- Луцкая — 13,5 лет;
- Киевская — 15,2 лет;
- Львовская — 15,4 лет;
- Полтавская — 15,3 лет;
- Хмельницкая — 16,4 лет;
- Одесская — 14,6 лет;
- Черкасская — 16,3 лет.
Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Черновицкая — 15,6 лет;
- Тернопольская — 17,9 лет;
- Ровненская — 18,7 лет;
- Винницкая — 18,7 лет.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Житомирская — 19,6 лет;
- Черниговская — 21,3 лет.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июня 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущих месяцев. Цены остаются повышенными в Харькове (+113%), Днепре (+6%), Житомире (+17%), Львове (+39%), Ивано-Франковске (+49%), Хмельницком (+25%).
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:
- г. Киев и область — 44 200 грн;
- Львовская — 29 000 грн;
- Одесская — 23 300 грн;
- Ивано-Франковская — 22 300 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июне 2026 относятся:
- Днепровская — 19 000 грн;
- Тернопольская — 17 900 грн;
- Харьковская — 17 000 грн;
- Полтавская — 17 000 грн;
- Хмельницкая — 15 000 грн;
- Житомирская — 13 000 грн;
- Николаевская — 13 000 грн.
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 8 лет;
- Харьковская — 12,3 лет;
- Николаевская — 12,4 лет;
- Днепровская — 12,6 лет;
- Киевская — 13 лет;
- Ивано-Франковская — 13,6 лет.
Более средние показатели окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Одесская — 15 лет.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Львовская — 17,7 лет;
- Хмельницкая — 17,2 лет;
- Ровненская — 19,5 лет;
- Винницкая — 20 лет;
- Житомирская — 21,1 лет.
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