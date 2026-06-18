Цены на аренду квартир в Украине в июне 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 4–75%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8–83%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами поднялась на 6–113%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:

Харькове (+75%);

Запорожье (+60%);

Кропивницком (+43%);

Ивано-Франковске (+30%);

Тернополе (+28%);

Николаеве (+24%);

Хмельницком (+22%);

Львове (+21%);

Одессе (+20%);

Полтаве (+20%);

Ужгороде (+19%);

Виннице (+17%);

Луцке (+11%);

Днепре (+9%).

Также умеренный рост зафиксирован в Киеве (+6%). В Житомире, Чернигове и Полтаве цены на аренду однокомнатных квартир фактически не изменились, тогда как в Днепре цена даже упала на 5%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:

Ужгородская — 22 300 грн;

Львовская — 20 100 грн;

г. Киев и область — 18 000 грн;

Ивано-Франковская — 17 900 грн;

Луцкая — 15 500 грн;

Черновицкая — 14 300 грн;

Тернопольская — 14 300 грн;

Винницкая — 14 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июне 2026 относятся области:

Ровненская — 13 000 грн;

Хмельницкая — 12 500 грн;

Черкасская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Одесская — 12 000 грн;

Днепровская — 12 000 грн;

Полтавская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:

Черниговская — 9 000 грн;

Сумская — 8 000 грн;

Запорожская — 8 000 грн;

Николаевская — 7 000 грн;

Харьковская — 7 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 7,7 лет;

Ивано-Франковская — 8,9 лет;

Днепровская — 10,3 лет;

Ужгородская — 11,1 лет;

Николаевская — 11,2 лет;

Кропивницкая — 11,2 лет;

Сумская — 12,1 лет;

Хмельницкая — 12,2 лет.

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Тернопольская — 12,5 лет;

Харьковская — 12,5 лет;

Львовская — 13,3 лет;

Луцкая — 13,4 лет;

Полтавская — 14,3 лет;

Черниговская — 14,1 лет;

Винницкая — 14,1 лет.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Киевская — 14,5 лет;

Черкасская — 14,8 лет;

Одесская — 15,2 лет;

Черновицкая — 15,6 лет;

Житомирская — 15,8 лет;

Ровненская — 16,3 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем развитее в нём инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июня 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

Харькове (+83%);

Запорожье (+76%);

Ужгороде (+56%);

Черновцах (+38%);

Хмельницком (+30%);

Тернополе (+25%);

Николаеве (+25%);

Виннице (+25%);

Черкассах (+23%);

Львове (+23%);

Одессе (+19%).

Также рост зафиксирован в Ровно (+8%), Полтаве (+27%), Днепре (+11%) и Ивано-Франковске (+24%), тогда как в отдельных городах цена остаётся стабильной или демонстрирует умеренное снижение.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:

Ужгородская — 35 700 грн;

г. Киев и область — 27 000 грн;

Львовская — 24 500 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся:

Ивано-Франковская — 20 100 грн;

Черновицкая — 20 100 грн;

Луцкая — 17 900 грн;

Одесская — 17 900 грн;

Черкасская — 16 000 грн;

Тернопольская — 15 600 грн;

Днепровская — 15 500 грн;

Винницкая — 15 000 грн;

Полтавская — 14 000 грн;

Хмельницкая — 13 000 грн;

Ровненская — 13 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Запорожская — 12 000 грн;

Харьковская — 11 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:

Николаевская — 10 000 грн;

Сумская — 9 000 грн;

Черниговская — 9 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 7,5 лет;

Ужгородская — 10,2 лет;

Днепровская — 11 лет;

Ивано-Франковская — 11,6 лет;

Николаевская — 11,9 лет;

Харьковская — 13,2 лет;

Луцкая — 13,5 лет;

Киевская — 15,2 лет;

Львовская — 15,4 лет;

Полтавская — 15,3 лет;

Хмельницкая — 16,4 лет;

Одесская — 14,6 лет;

Черкасская — 16,3 лет.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Черновицкая — 15,6 лет;

Тернопольская — 17,9 лет;

Ровненская — 18,7 лет;

Винницкая — 18,7 лет.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Житомирская — 19,6 лет;

Черниговская — 21,3 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июня 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущих месяцев. Цены остаются повышенными в Харькове (+113%), Днепре (+6%), Житомире (+17%), Львове (+39%), Ивано-Франковске (+49%), Хмельницком (+25%).

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди наиболее дорогих регионов для аренды остаются области:

г. Киев и область — 44 200 грн;

Львовская — 29 000 грн;

Одесская — 23 300 грн;

Ивано-Франковская — 22 300 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июне 2026 относятся:

Днепровская — 19 000 грн;

Тернопольская — 17 900 грн;

Харьковская — 17 000 грн;

Полтавская — 17 000 грн;

Хмельницкая — 15 000 грн;

Житомирская — 13 000 грн;

Николаевская — 13 000 грн.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 8 лет;

Харьковская — 12,3 лет;

Николаевская — 12,4 лет;

Днепровская — 12,6 лет;

Киевская — 13 лет;

Ивано-Франковская — 13,6 лет.

Более средние показатели окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Одесская — 15 лет.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Львовская — 17,7 лет;

Хмельницкая — 17,2 лет;

Ровненская — 19,5 лет;

Винницкая — 20 лет;

Житомирская — 21,1 лет.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

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