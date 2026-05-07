Ринок житла в Україні 2026: ціни, попит і нові тренди після зими

Ринок нерухомості України у 2026: тренди після зими, ціни та попит

Ринок нерухомості в Україні у 2026 році залишається нестабільним, але живим. І це вже само по собі показово. Попит зростає майже у всіх регіонах, квартири продаються швидше, а інвестори повертаються на первинний ринок. Водночас ціни на ремонт інколи перевищують вартість самої квартири, а вибір якісного житла звужується. Читайте на Delo.ua про те, що відбувається з ринком нерухомості 2026 і чого чекати далі.

Первинний ринок: дефіцит як головний двигун цін

Головна проблема первинного ринку нерухомості сьогодні — критична нестача якісних проєктів. Середні затримки з введенням в експлуатацію нових житлових комплексів сягають 18–24 місяців. Саме цей дефіцит готового або майже готового житла перетворює новобудови на дефіцитний товар і тисне на ціни вгору.

Фото 2 — Ринок житла в Україні 2026: ціни, попит і нові тренди після зими
Середня вартість первинної нерухомості 
Джерело: dom.ria.com

У лютому 2026 року 83% відділів продажів новобудов продовжували працювати і показник залишається стабільним. За місяць в експлуатацію введено лише 5 нових будинків на 7 секцій: 5 з них на Київщині, по одній у Рівненській та Дніпропетровській областях.

Ціни на нове житло у лютому здебільшого трималися на рівні січня з коливаннями в межах кількох відсотків. Київ залишається лідером: середня вартість квадратного метра становила $1 426/м², це плюс 0,5% до попереднього місяця. Найпомітніше зростання зафіксовано в Закарпатській області — плюс 8%. Найбільше падіння, водночас, спостерігається у Запорізькій: мінус 3,5%.

Попит на новобудови зростав практично по всій країні. Найпомітніше — у Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) і Тернопільській (+21%) областях. Падіння зафіксовано лише в окремих прифронтових регіонах: Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) і Харківській (-3%).

Вторинний ринок: ціни ростуть, а вибір звужується

На вторинному ринку нерухомості лютий показав зростання попиту практично по всій Україні. Найпомітніше можна спостерігати у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській та Черкаській (по +16%) областях. У Тернопільській на одне оголошення в середньому припадає 4,4 потенційних покупця, це один із найвищих показників конкуренції серед регіонів.

Цінова картина різниться залежно від регіону. Найвищі темпи зростання у лютому проглядається у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) і Черкаській (+11%) областях. Найдешевше вторинне житло можна знайти у Запорізькій: середня вартість однокімнатної квартири $16 тис. Найдорожче пропонують у Києві: $89 тис. в середньому по місту, а в Печерському районі і взагалі до $180 тис. Найбюджетніший варіант у столиці пропонує Деснянський район, де середня ціна становила $49,5 тис.

Фото 3 — Ринок житла в Україні 2026: ціни, попит і нові тренди після зими
Кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла
Джерело: dom.ria.com

При цьому кількість оголошень про продаж на вторинному ринку зростала майже в усіх областях. Найбільший приріст нових пропозицій спостерігався знову ж таки, у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) і Чернівецькій (+7%) областях.

Ремонт як окрема стаття бюджету

Окремий і дуже суттєвий фактор нерухомості України у 2026 році ще вважається вартість ремонту. Брак кваліфікованих майстрів, здорожчання будматеріалів і енергетичні виклики призвели до того, що кошторис на ремонт інколи стає співмірним із ціною самої квартири.

За оцінками аналітиків ринку, ремонт сьогодні становить не 30% від вартості квартири, як це було раніше, а 50%, а подекуди і всі 70%. Це принципово змінює математику інвестування: ціна в прайсі забудовника. Це лише половина або менше реального бюджету для переїзду.

Саме тому зростає попит на квартири з готовим ремонтом. За даними забудовників, понад третина угод на первинному ринку — це квартири з уже виконаними ремонтами. Аналогічна тенденція на вторинному ринку: покупці обирають житло зі "свіжими" інтер'єрами, оскільки воно в підсумку обходиться значно дешевше за "убиту" квартиру плюс новий ремонт.

Оренда: попит випереджає пропозицію

Ринок оренди у лютому 2026 року демонструє зростання активності в усіх регіонах. Найбільший стрибок попиту пропонують у 

  • Кіровоградській (+48%), 
  • Чернігівській (+43%) 
  • і Запорізькій (+30%) областях. 

У Запорізькій на одне оголошення про оренду в середньому припадає 26 потенційних орендарів. Це рекордний дисбаланс між попитом і пропозицією.

Фото 4 — Ринок житла в Україні 2026: ціни, попит і нові тренди після зими
Попит на оренду нерухомості в Україні
Джерело: dom.ria.com

Київ традиційно лідирує за вартістю оренди: однокімнатна квартира в лютому коштувала в середньому 23 тис. грн на місяць (плюс 2%) до січня. У Печерському районі вартість сягала 23,5 тис. грн, у Деснянському оренда коштувала 9 тис. грн. Найдешевша оренда пропонується у Харківській області: в середньому 4,9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Тож, нерухомість України у 2026 році — це ринок, де важливо рахувати повний бюджет, а не тільки ціну в прайсі. Він вже пройшов "фазу хаосу" і поступово дорослішає. Покупці рахують, порівнюють і шукають додану вартість, а не просто "що дешевше". І це, мабуть, найважливіший тренд 2026 року.