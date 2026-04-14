Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дефіцит майстрів та дорога логістика: скільки коштує відремонтувати квартиру в 2026 році

Ремонт
Скільки коштує відремонтувати квартиру в 2026 році / Unsplash

У 2026 році вартість ремонту житла в Україні вийшла на новий рівень. Старі орієнтири у 5–7 тисяч гривень за квадратний метр залишилися в минулому — сьогодні базові роботи стартують від 9 тисяч грн/м², а в новобудовах бюджети часто перевищують 22 тисячі грн/м².

Як повідомляє Delo.ua, про це розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу. 

Фінальні витрати на оновлення оселі часто значно перевищують початкові розрахунки через нестабільність ринку.

Реальні бюджети на ремонт у 2026 році

Вартість робіт і матеріалів (без урахування меблів та техніки) наразі розподіляється за такими категоріями:

  • Базовий ремонт: 9 000 – 14 000 грн/м²;
  • Середній рівень: 15 000 – 19 000 грн/м²;
  • Якісний (дизайнерський) ремонт: від 22 000 до 30 000 грн/м² і вище.

Найдорожчим залишається ремонт у новобудовах без оздоблення ("після будівельників"). Через необхідність проведення електрики, сантехніки та вирівнювання поверхонь з нуля, бюджет навіть без дизайнерських надлишків стартує від 16–22 тисяч грн/м².

Чому ціни продовжують зростати

Експерти виділяють чотири ключові фактори, що тиснуть на ринок:

  1. Логістика та матеріали: здорожчання пального та доставки автоматично піднімає ціни на будматеріали.
  2. Валютні коливання: оскільки значна частина оздоблювальних матеріалів є імпортною, курс валют безпосередньо впливає на кошторис.
  3. Дефіцит кадрів: велика кількість майстрів задіяна на відбудові країни або виїхала, що робить пошук кваліфікованої бригади складним і дорогим завданням.
  4. Сезонний попит: традиційне пожвавлення ринку після зими створює черги та дозволяє виконавцям піднімати розцінки.

Через ці труднощі покупці все частіше надають перевагу квартирам із уже готовим ремонтом, навіть якщо це здорожчує об'єкт на старті.

Нагадаємо, за останній рік однокімнатні квартири в ряді обласних центрів подорожчали на 10-20%. Лідером зростання став Тернопіль (+27%), тоді як у Києві середня вартість "одинички" на вторинному ринку сягнула майже $79 тис.

Автор:
Максим Кольц