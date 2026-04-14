Дефицит мастеров и дорогая логистика: сколько стоит отремонтировать квартиру в 2026 году

Сколько стоит отремонтировать квартиру в 2026 году / Unsplash

В 2026 году стоимость ремонта жилья в Украине вышла на новый уровень. Старые ориентиры в 5–7 тысяч гривен за квадратный метр остались в прошлом — базовые работы сегодня стартуют от 9 тысяч грн/м², а в новостройках бюджеты часто превышают 22 тысячи грн/м².

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Канала.

Финальные затраты на обновление жилья часто значительно превышают первоначальные расчеты из-за нестабильности рынка.

Реальные бюджеты на ремонт в 2026 году

Стоимость работ и материалов (без учета мебели и техники) распределяется по следующим категориям:

  • Базовый ремонт: 9000 – 14 000 грн/м²;
  • Средний уровень: 15000 – 19000 грн/м²;
  • Качественный (дизайнерский) ремонт: от 22000 до 30000 грн/м² и выше.

Самым дорогим остается ремонт в новостройках без отделки ("после строителей"). Из-за необходимости проведения электричества, сантехники и выравнивания поверхностей с нуля бюджет даже без дизайнерских излишков стартует от 16–22 тысяч грн/м².

Почему цены продолжают расти

Эксперты выделяют четыре ключевых фактора, давящих на рынок:

  1. Логистика и материалы: удорожание горючего и доставки автоматически поднимает цены на стройматериалы.
  2. Валютные колебания: поскольку значительная часть отделочных материалов является импортной, курс валют оказывает непосредственное влияние на смету.
  3. Дефицит кадров: большое количество мастеров задействовано на восстановлении страны или уехало, что делает поиск квалифицированной бригады сложной и дорогостоящей задачей.
  4. Сезонный спрос: традиционное оживление рынка после зимы создает очереди и позволяет исполнителям поднимать расценки.

Из-за этих трудностей покупатели все чаще предпочитают квартиры с уже готовым ремонтом, даже если это удорожает объект на старте.

Напомним, за последний год однокомнатные квартиры в ряде областных центров подорожали на 10-20%. Лидером роста стал Тернополь (+27%), в то время как в Киеве средняя стоимость "единички" на вторичном рынке достигла почти $79 тыс.

Автор:
Максим Кольц