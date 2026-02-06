Ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5-25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13-45%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила не сильно змінилася в ціні, за виключенням деяких міст.

Так, ціни на оренду однокімнатних "підскочили" у Вінниці (+22%), Одесі (+25%), Харкові (+25%). Також трохи ціна на оренду “однушок” піднялася у Львові (+14%) та Хмельницькому (+10%) та трохи в Івано-Франківську (+5%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 21 500 грн;

Львівська — 19 400 грн;

м. Київ та область — 17 000 грн;

Івано-Франківська — 15 100 грн;

Луцька — 14 500 грн;

Вінницька — 14 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:

Чернівецька — 13 800 грн;

Черкаська — 12 300 грн;

Тернопільська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 11 000 грн;

Полтавська — 10 000 грн;

Дніпровська — 10 000 грн;

Одеська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Кропивницька — 9 000 грн;

Чернігівська — 7 500 грн;

Миколаївська — 6 000 грн;

Запорізька — 6 000 грн;

Сумська — 5 500 грн;

Харківська — 5 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Запорізька — 9,3 років;

Івано-Франківська — 9,9 років;

Ужгородська — 11,3 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Миколаївська — 12 років;

Хмельницька — 12,4 років;

Вінницька — 12,7 років;

Львівська — 12,8 років;

Черкаська — 13,4 років;

Полтавська — 13,5 років;

Луцька — 13,6 років;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Житомирська — 14,2 років;

Тернопільська — 14,3 років;

Київська — 14,8 років;

Сумська — 15 років;

Чернівецька — 15,6 років;

Харківська — 16,4 років;

Рівненська — 16,8 років;

Чернігівська — 16,8 років;

Одеська — 16,9 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на лютий 2026 рік Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 45% (як в Харкові), на 20% (Житомир) або на 13% (Львів) та на 13% (Івано-Франківськ), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 18% (Одеса).

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 30 200 грн

м. Київ та область — 26 000 грн

Львівська — 21 500 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:

Івано-Франківська — 18 000 грн;

Луцька — 16 500 грн;

Чернівецька — 15 900 грн;

Дніпровська — 15 000 грн;

Тернопільська — 15 000 грн;

Вінницька — 14 000 грн;

Черкаська — 13 300 грн;

Одеська — 13 000 грн;

Полтавська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Кропивницька — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Запорізька — 8 750 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Харківська — 8 000 грн;

Чернігівська — 7 000 грн;

Сумська — 7 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Запорізька — 9 років;

Дніпровська — 10,3 років;

Ужгородська — 11,3 роки;

Івано-Франківська — 11,9 років;

Кропивницька — 13,5 років;

Луцька — 14,6 років;

Миколаївська — 14,8 років;

Полтавська — 15 років;

Київська — 15,2 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Харківська — 16,9 років;

Сумська — 17,1 років;

Черкаська — 16,4 років;

Хмельницька — 17 років;

Львівська — 17,1 років;

Вінницька — 17,2 років;

Тернопільська — 17,2 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Чернівецька — 18,1 років;

Одеська — 18,5 років;

Житомирська — 19,3 років;

Рівненська — 19,7 років;

Чернігівська — 26,7 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок лютого 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 20% у Дніпрі), при цьому значно піднялися ціни в Одесі (+29%) та на пару відсотків у Києві (+3%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 43 100 грн;

Львівська — 25 900 грн;

Івано-Франківська — 20 500 грн;

Одеська — 20 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:

Дніпровська — 18 000 грн;

Вінницька — 17 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:

Житомирська — 13 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Харківська — 12 000 грн;

Миколаївська — 10 500 грн;

Чернігівська — 8 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Дніпровська — 11,4 років;

Івано-Франківська — 13,3 років;

Київська — 13,3 роки.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Харківська — 15 років;

Одеська — 15,3 років;

Миколаївська — 15,4 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Львівська — 17,1 років;

Вінницька — 18,4 років;

Житомирська — 18,7 років;

Хмельницька — 18,9 років;

Чернігівська — 26,9 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

