- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5-25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13-45%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила не сильно змінилася в ціні, за виключенням деяких міст.
Так, ціни на оренду однокімнатних "підскочили" у Вінниці (+22%), Одесі (+25%), Харкові (+25%). Також трохи ціна на оренду “однушок” піднялася у Львові (+14%) та Хмельницькому (+10%) та трохи в Івано-Франківську (+5%).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 21 500 грн;
- Львівська — 19 400 грн;
- м. Київ та область — 17 000 грн;
- Івано-Франківська — 15 100 грн;
- Луцька — 14 500 грн;
- Вінницька — 14 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:
- Чернівецька — 13 800 грн;
- Черкаська — 12 300 грн;
- Тернопільська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 11 000 грн;
- Полтавська — 10 000 грн;
- Дніпровська — 10 000 грн;
- Одеська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Кропивницька — 9 000 грн;
- Чернігівська — 7 500 грн;
- Миколаївська — 6 000 грн;
- Запорізька — 6 000 грн;
- Сумська — 5 500 грн;
- Харківська — 5 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Запорізька — 9,3 років;
- Івано-Франківська — 9,9 років;
- Ужгородська — 11,3 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Миколаївська — 12 років;
- Хмельницька — 12,4 років;
- Вінницька — 12,7 років;
- Львівська — 12,8 років;
- Черкаська — 13,4 років;
- Полтавська — 13,5 років;
- Луцька — 13,6 років;
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Житомирська — 14,2 років;
- Тернопільська — 14,3 років;
- Київська — 14,8 років;
- Сумська — 15 років;
- Чернівецька — 15,6 років;
- Харківська — 16,4 років;
- Рівненська — 16,8 років;
- Чернігівська — 16,8 років;
- Одеська — 16,9 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 45% (як в Харкові), на 20% (Житомир) або на 13% (Львів) та на 13% (Івано-Франківськ), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 18% (Одеса).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 30 200 грн
- м. Київ та область — 26 000 грн
- Львівська — 21 500 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:
- Івано-Франківська — 18 000 грн;
- Луцька — 16 500 грн;
- Чернівецька — 15 900 грн;
- Дніпровська — 15 000 грн;
- Тернопільська — 15 000 грн;
- Вінницька — 14 000 грн;
- Черкаська — 13 300 грн;
- Одеська — 13 000 грн;
- Полтавська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Кропивницька — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Запорізька — 8 750 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Харківська — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 000 грн;
- Сумська — 7 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Запорізька — 9 років;
- Дніпровська — 10,3 років;
- Ужгородська — 11,3 роки;
- Івано-Франківська — 11,9 років;
- Кропивницька — 13,5 років;
- Луцька — 14,6 років;
- Миколаївська — 14,8 років;
- Полтавська — 15 років;
- Київська — 15,2 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Харківська — 16,9 років;
- Сумська — 17,1 років;
- Черкаська — 16,4 років;
- Хмельницька — 17 років;
- Львівська — 17,1 років;
- Вінницька — 17,2 років;
- Тернопільська — 17,2 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Чернівецька — 18,1 років;
- Одеська — 18,5 років;
- Житомирська — 19,3 років;
- Рівненська — 19,7 років;
- Чернігівська — 26,7 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок лютого 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 20% у Дніпрі), при цьому значно піднялися ціни в Одесі (+29%) та на пару відсотків у Києві (+3%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 43 100 грн;
- Львівська — 25 900 грн;
- Івано-Франківська — 20 500 грн;
- Одеська — 20 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться області:
- Дніпровська — 18 000 грн;
- Вінницька — 17 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Житомирська — 13 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Харківська — 12 000 грн;
- Миколаївська — 10 500 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Дніпровська — 11,4 років;
- Івано-Франківська — 13,3 років;
- Київська — 13,3 роки.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Харківська — 15 років;
- Одеська — 15,3 років;
- Миколаївська — 15,4 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Львівська — 17,1 років;
- Вінницька — 18,4 років;
- Житомирська — 18,7 років;
- Хмельницька — 18,9 років;
- Чернігівська — 26,9 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026 (інфографіка).