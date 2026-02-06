Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5-25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13-45%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 3%, и на 29%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине продлила не сильно изменившуюся в цене, за исключением некоторых городов.

Так, цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Виннице (+22%), Одессе (+25%), Харькове (+25%). Также немного цена на аренду "однушек" поднялась во Львове (+14%) и Хмельницком (+10%) и немного в Ивано-Франковске (+5%).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 21 500 грн;

Львовская — 19 400 грн;

г. Киев и область — 17 000 грн;

Ивано-Франковская — 15 100 грн;

Луцкая — 14 500 грн;

Винницкая — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

Черновецкая — 13 800 грн;

Черкасская — 12 300 грн;

Тернополськая — 12 000 грн;

Ровненская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Хмельницкая — 11 000 грн;

Полтавская — 10 000 грн;

Днепровская — 10 000 грн;

Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Кропивницкая — 9 000 грн;

Черниговская — 7 500 грн;

Николаевская — 6 000 грн;

Запорожская — 6 000 грн;

Сумская — 5 500 грн;

Харьковская — 5 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

Запорожская — 9,3 лет;

Ивано-Франковская — 9,9 лет;

Ужгородская — 11,3 лет.

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды демонстрируют следующие районы:

Николаевская — 12 лет;

Хмельницкая — 12,4 лет;

Винницкая — 12,7 лет;

Львовская — 12,8 лет;

Черкасская — 13,4 лет;

Полтавская — 13,5 лет;

Луцкая — 13,6 лет;

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Житомирская — 14,2 лет;

Тернопольская — 14,3 лет;

Киевская — 14,8 лет;

Сумская — 15 лет;

Черновицкая — 15,6 лет;

Харьковская — 16,4 лет;

Ровенская — 16,8 лет;

Черниговская — 16,8 лет;

Одесская — 16,9 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 45% (как в Харькове), на 20% (Житомир) или на 13% (Львов) и на 13% (Ивано-Франковск), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 18% (Одесса).

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 30 200 грн

г. Киев и область — 26 000 грн

Львовская — 21 500 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

Ивано-Франковская — 18 000 грн;

Луцкая — 16 500 грн;

Черновицкая — 15 900 грн;

Днепровская — 15 000 грн;

Тернопольская — 15 000 грн;

Винницкая — 14 000 грн;

Черкасская — 13 300 грн;

Одесская — 13 000 грн;

Полтавская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Ровенская — 12 000 грн;

Кропивницкая — 12 000 грн;

Хмельницкая — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Запорожская — 8 750 грн;

Николаевская — 8 000 грн;

Харьковская — 8 000 грн;

Черниговская — 7 000 грн;

Сумская — 7 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

Запорожская — 9 лет;

Днепровская — 10,3 лет;

Ужгородская — 11,3 года;

Ивано-Франковская — 11,9 лет;

Кропивницкая — 13,5 лет;

Луцкая — 14,6 лет;

Николаевская — 14,8 лет;

Полтавская — 15 лет;

Киевская — 15,2 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Харьковская — 16,9 лет;

Сумская — 17,1 лет;

Черкасская — 16,4 лет;

Хмельницкая — 17 лет;

Львовская — 17,1 лет;

Винницкая — 17,2 лет;

Тернопольская — 17,2 лет.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Черновецкая — 18,1 лет;

Одесская — 18,5 лет;

Житомирская — 19,3 лет;

Ровенская — 19,7 лет;

Черниговская — 26,7 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Днепре), при этом значительно поднялись цены в Одессе (+29%) и на пару процентов в Киеве (+3%).

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года.

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 43 100 грн;

Львовская — 25 900 грн;

Ивано-Франковская — 20 500 грн;

Одесская — 20 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

Днепровская — 18 000 грн;

Винницкая — 17 000 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Житомирская — 13 000 грн;

Хмельницкая — 12 000 грн;

Харьковская — 12 000 грн;

Николаевская — 10 500 грн;

Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

Днепровская — 11,4 лет;

Ивано-Франковская — 13,3 лет;

Киевская — 13,3 года.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Харьковская — 15 лет;

Одесская — 15,3 лет;

Николаевская — 15,4 лет.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Львовская — 17,1 лет;

Винницкая — 18,4 лет;

Житомирская — 18,7 лет;

Хмельницкая — 18,9 лет;

Черниговская — 26,9 лет.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

