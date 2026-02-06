Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)

Украина, недвижимость, аренда, стоимость
Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5-25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13-45%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 3%, и на 29%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине продлила не сильно изменившуюся в цене, за исключением некоторых городов.

Так, цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Виннице (+22%), Одессе (+25%), Харькове (+25%). Также немного цена на аренду "однушек" поднялась во Львове (+14%) и Хмельницком (+10%) и немного в Ивано-Франковске (+5%).

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 21 500 грн;
  • Львовская — 19 400 грн;
  • г. Киев и область — 17 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 15 100 грн;
  • Луцкая — 14 500 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

  • Черновецкая — 13 800 грн;
  • Черкасская — 12 300 грн;
  • Тернополськая — 12 000 грн;
  • Ровненская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Хмельницкая — 11 000 грн;
  • Полтавская — 10 000 грн;
  • Днепровская — 10 000 грн;
  • Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Кропивницкая — 9 000 грн;
  • Черниговская — 7 500 грн;
  • Николаевская — 6 000 грн;
  • Запорожская — 6 000 грн;
  • Сумская — 5 500 грн;
  • Харьковская — 5 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

  • Запорожская — 9,3 лет;
  • Ивано-Франковская — 9,9 лет;
  • Ужгородская — 11,3 лет.

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды демонстрируют следующие районы:

  • Николаевская — 12 лет;
  • Хмельницкая — 12,4 лет;
  • Винницкая — 12,7 лет;
  • Львовская — 12,8 лет;
  • Черкасская — 13,4 лет;
  • Полтавская — 13,5 лет;
  • Луцкая — 13,6 лет;

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Житомирская — 14,2 лет;
  • Тернопольская — 14,3 лет;
  • Киевская — 14,8 лет;
  • Сумская — 15 лет;
  • Черновицкая — 15,6 лет;
  • Харьковская — 16,4 лет;
  • Ровенская — 16,8 лет;
  • Черниговская — 16,8 лет;
  • Одесская — 16,9 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 45% (как в Харькове), на 20% (Житомир) или на 13% (Львов) и на 13% (Ивано-Франковск), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 18% (Одесса).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 30 200 грн
  • г. Киев и область — 26 000 грн
  • Львовская — 21 500 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

  • Ивано-Франковская — 18 000 грн;
  • Луцкая — 16 500 грн;
  • Черновицкая — 15 900 грн;
  • Днепровская — 15 000 грн;
  • Тернопольская — 15 000 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн;
  • Черкасская — 13 300 грн;
  • Одесская — 13 000 грн;
  • Полтавская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Ровенская — 12 000 грн;
  • Кропивницкая — 12 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Запорожская — 8 750 грн;
  • Николаевская — 8 000 грн;
  • Харьковская — 8 000 грн;
  • Черниговская — 7 000 грн;
  • Сумская — 7 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Запорожская — 9 лет;
  • Днепровская — 10,3 лет;
  • Ужгородская — 11,3 года;
  • Ивано-Франковская — 11,9 лет;
  • Кропивницкая — 13,5 лет;
  • Луцкая — 14,6 лет;
  • Николаевская — 14,8 лет;
  • Полтавская — 15 лет;
  • Киевская — 15,2 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Харьковская — 16,9 лет;
  • Сумская — 17,1 лет;
  • Черкасская — 16,4 лет;
  • Хмельницкая — 17 лет;
  • Львовская — 17,1 лет;
  • Винницкая — 17,2 лет;
  • Тернопольская — 17,2 лет.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Черновецкая — 18,1 лет;
  • Одесская — 18,5 лет;
  • Житомирская — 19,3 лет;
  • Ровенская — 19,7 лет;
  • Черниговская — 26,7 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало февраля 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Днепре), при этом значительно поднялись цены в Одессе (+29%) и на пару процентов в Киеве (+3%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года.
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 43 100 грн;
  • Львовская — 25 900 грн;
  • Ивано-Франковская — 20 500 грн;
  • Одесская — 20 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:

  • Днепровская — 18 000 грн;
  • Винницкая — 17 000 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Житомирская — 13 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн;
  • Харьковская — 12 000 грн;
  • Николаевская — 10 500 грн;
  • Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Днепровская — 11,4 лет;
  • Ивано-Франковская — 13,3 лет;
  • Киевская — 13,3 года.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Харьковская — 15 лет;
  • Одесская — 15,3 лет;
  • Николаевская — 15,4 лет.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Львовская — 17,1 лет;
  • Винницкая — 18,4 лет;
  • Житомирская — 18,7 лет;
  • Хмельницкая — 18,9 лет;
  • Черниговская — 26,9 лет.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на февраль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир во Львове в феврале 2026 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика).