Цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5-25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13-45%, в то время как цена трехкомнатных квартир кое-где поднялась и на 3%, и на 29%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине продлила не сильно изменившуюся в цене, за исключением некоторых городов.
Так, цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Виннице (+22%), Одессе (+25%), Харькове (+25%). Также немного цена на аренду "однушек" поднялась во Львове (+14%) и Хмельницком (+10%) и немного в Ивано-Франковске (+5%).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 21 500 грн;
- Львовская — 19 400 грн;
- г. Киев и область — 17 000 грн;
- Ивано-Франковская — 15 100 грн;
- Луцкая — 14 500 грн;
- Винницкая — 14 000 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:
- Черновецкая — 13 800 грн;
- Черкасская — 12 300 грн;
- Тернополськая — 12 000 грн;
- Ровненская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 11 000 грн;
- Полтавская — 10 000 грн;
- Днепровская — 10 000 грн;
- Одесская — 10 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Кропивницкая — 9 000 грн;
- Черниговская — 7 500 грн;
- Николаевская — 6 000 грн;
- Запорожская — 6 000 грн;
- Сумская — 5 500 грн;
- Харьковская — 5 000 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Запорожская — 9,3 лет;
- Ивано-Франковская — 9,9 лет;
- Ужгородская — 11,3 лет.
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды демонстрируют следующие районы:
- Николаевская — 12 лет;
- Хмельницкая — 12,4 лет;
- Винницкая — 12,7 лет;
- Львовская — 12,8 лет;
- Черкасская — 13,4 лет;
- Полтавская — 13,5 лет;
- Луцкая — 13,6 лет;
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Житомирская — 14,2 лет;
- Тернопольская — 14,3 лет;
- Киевская — 14,8 лет;
- Сумская — 15 лет;
- Черновицкая — 15,6 лет;
- Харьковская — 16,4 лет;
- Ровенская — 16,8 лет;
- Черниговская — 16,8 лет;
- Одесская — 16,9 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 45% (как в Харькове), на 20% (Житомир) или на 13% (Львов) и на 13% (Ивано-Франковск), а иногда цена осталась стабильной или вообще снизилась на 18% (Одесса).
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 30 200 грн
- г. Киев и область — 26 000 грн
- Львовская — 21 500 грн;
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:
- Ивано-Франковская — 18 000 грн;
- Луцкая — 16 500 грн;
- Черновицкая — 15 900 грн;
- Днепровская — 15 000 грн;
- Тернопольская — 15 000 грн;
- Винницкая — 14 000 грн;
- Черкасская — 13 300 грн;
- Одесская — 13 000 грн;
- Полтавская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Кропивницкая — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Запорожская — 8 750 грн;
- Николаевская — 8 000 грн;
- Харьковская — 8 000 грн;
- Черниговская — 7 000 грн;
- Сумская — 7 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Запорожская — 9 лет;
- Днепровская — 10,3 лет;
- Ужгородская — 11,3 года;
- Ивано-Франковская — 11,9 лет;
- Кропивницкая — 13,5 лет;
- Луцкая — 14,6 лет;
- Николаевская — 14,8 лет;
- Полтавская — 15 лет;
- Киевская — 15,2 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Харьковская — 16,9 лет;
- Сумская — 17,1 лет;
- Черкасская — 16,4 лет;
- Хмельницкая — 17 лет;
- Львовская — 17,1 лет;
- Винницкая — 17,2 лет;
- Тернопольская — 17,2 лет.
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Черновецкая — 18,1 лет;
- Одесская — 18,5 лет;
- Житомирская — 19,3 лет;
- Ровенская — 19,7 лет;
- Черниговская — 26,7 лет.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало февраля 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 20% в Днепре), при этом значительно поднялись цены в Одессе (+29%) и на пару процентов в Киеве (+3%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 43 100 грн;
- Львовская — 25 900 грн;
- Ивано-Франковская — 20 500 грн;
- Одесская — 20 000 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся области:
- Днепровская — 18 000 грн;
- Винницкая — 17 000 грн.
Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Житомирская — 13 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн;
- Харьковская — 12 000 грн;
- Николаевская — 10 500 грн;
- Черниговская — 8 000 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Днепровская — 11,4 лет;
- Ивано-Франковская — 13,3 лет;
- Киевская — 13,3 года.
Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Харьковская — 15 лет;
- Одесская — 15,3 лет;
- Николаевская — 15,4 лет.
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Львовская — 17,1 лет;
- Винницкая — 18,4 лет;
- Житомирская — 18,7 лет;
- Хмельницкая — 18,9 лет;
- Черниговская — 26,9 лет.
