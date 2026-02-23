Підбірка 10 надійних забудовників України у 2026 році

Купівля квартири в новобудові – одне з найвідповідальніших фінансових рішень у житті. Особливо в умовах війни та економічної нестабільності, коли ризики зростають, а ринок нерухомості залишається неоднорідним. Дивіться на Delo.ua підбірку українських забудовників, які мають досвід роботи на ринку, реалізовані об'єкти та продовжують діяльність у 2026 році. Зверніть увагу: Це не рейтинг забудовників і не рекомендація. Матеріал має виключно ознайомчий характер, тому забудовники розташовані в алфавітному порядку. Перед купівлею обов'язково самостійно перевіряйте документи, репутацію та умови договору. Ситуація на ринку може змінюватися.

Будова

На ринку з 1990-х.

Понад 60 реалізованих та активних проєктів.

Будівельна компанія півдня України з власною науково-технічною базою. Має власний Департамент науково-технічного розвитку та співпрацює з Одеською державною академією будівництва й архітектури. Усі нові технології проходять випробування в НДІ будівельних конструкцій (НДІБК, Київ).

Компанія будує не лише житлові комплекси, а й культові споруди (православні храми, синагогу, арабський культурний центр), торгові та офісні центри.

GEOS

На ринку з 2004 року.

Понад 70 завершених та активних проєктів.

Компанія з фокусом на бізнес-клас і малоповерхову забудову. ЖК «Geneva» у Києві — приклад камерного проєкту з продуманою архітектурою та комфортним середовищем проживання.

Основна діяльність GEOS зосереджена в Києві і має міжнародні проєкти в Будапешті та Іспанії. Позиціонується як забудовник, орієнтований на якість архітектури та концепції, а не на масштаб і кількість об'єктів.

Greenville

На ринку з 2015 року.

Понад 40 проєктів.

Офіційно зареєстрована в 2015 році, але команда компанії має понад 20 років досвіду у житловій та комерційній нерухомості й відновлюваній енергетиці. Реалізує повний цикл проєкту: від придбання земельних ділянок, отримання дозволів і проєктування до будівництва, фінансування та подальшої експлуатації об’єктів.

Девелоперські проєкти компанії реалізуються з урахуванням сучасних європейських містобудівних тенденцій, екологічності та соціальної відповідальності. Серед відзначених нагородами об’єктів – ЖК «Місто Трав», ЖК «Greenville House» та ЖК «Добра Оселя».

DIM Group

На ринку з 2014 року.

Понад 10 великих житлових комплексів.

Компанія застосовує сучасний підхід до планування та забудови. DIM Group впроваджує концепцію «двір без авто», облаштовує дитячі та спортивні простори, коворкінги та нові формати планувань, орієнтовані на комфорт мешканців.

Серед відомих проєктів – ЖК «Метрополіс» та ЖК «Автограф». Компанія забезпечує відкритий доступ до будівельної документації та онлайн-камер на будівництвах, а також публікує регулярні звіти про хід робіт, що підвищує прозорість і контроль за проєктами.

Інтергал-Буд

На ринку з 2003 року.

Понад 100 об'єктів по Україні.

Один із найбільших приватних забудовників України з понад 113 реалізованими проєктами та загальною площею понад 4,9 млн м². Компанія будує масштабні житлові комплекси з повною внутрішньою інфраструктурою, низькою щільністю забудови та високою якістю матеріалів і робіт. Серед відомих проєктів — ЖК «Нивки-Парк», «Паркові озера», «Голосіївський» та «Mill Town».

Інтергал-Буд відзначається стабільністю та прозорістю: веде будівництво за власні кошти, забезпечує ремонт «під ключ», послугу trade-in та гарантує дотримання термінів. Компанія продовжує працювати навіть у кризові періоди та під час війни, інвестуючи значні кошти в розвиток міської інфраструктури Києва. Інтергал-Буд – почесний член Конфедерації будівельників України та постійний учасник Ukrainian Building Community.

KAN Development

На ринку з 2001 року.

Понад 20 великих комплексів.

Компанія реалізувала десятки великих житлових і комерційних комплексів у Києві, серед яких Comfort Town, UNIT.City, Ocean Plaza, 101 Tower, Tetris Hall та IQ Business Center. Забудовник спеціалізується на масштабних квартальних проєктах із інтеграцією житлової, бізнес- та інноваційної інфраструктури, створюючи повноцінне міське середовище.

KAN Development відома акцентом на урбаністику, сучасний дизайн та комфорт мешканців. Усі проєкти здаються вчасно, без компромісів щодо якості матеріалів. Компанія отримала численні нагороди за житлові комплекси, торговельні та офісні центри, а ключовим активом є команда професіоналів та надійні партнери, що забезпечують стабільне та успішне виконання проєктів.

KADORR Group

На ринку з 2010-х.

Понад 50 проєктів.

Одна з найбільших девелоперських та інвестиційних корпорацій України, лідер у сфері будівництва та управління нерухомістю. За підсумками 2024 року корпорація посіла перше місце серед забудовників Одеської області, забезпечивши 23,5% усіх квартир. Сьогодні в житлових комплексах KADORR Group проживає понад 90 000 осіб.

Корпорація ввела в експлуатацію понад 5 000 000 м² житлової та комерційної нерухомості та володіє більше ніж 400 000 м² комерційних площ, включно з бізнес-центрами, торговельними комплексами та готелями. KADORR Group також є власником Kyiv Post і регіонального 7 каналу, розвиває напрямки міжнародної торгівлі, ритейлу, агросектору та мережу зернових елеваторів. Серед рекордних досягнень компанії — рекорд України зі здачі трьох ЖК в один день і комплекс «Жемчужина», визнаний найкращим житловим комплексом України.

РІЕЛ

На ринку з 2003 року.

Понад 100 проєктів.

На ринку з 2003 року. Забудовник розпочинав як львівський девелопер і поступово став всеукраїнським гравцем, реалізувавши понад 60 житлових проєктів із загальною площею понад 1 млн м². Компанія працює в середньому сегменті, пропонуючи функціональні планування, комфортні умови розтермінування та поетапне будівництво.

РІЕЛ відомий системним підходом до девелопменту та прозорістю процесів: усі розпочаті проєкти завершуються, а якість матеріалів та продуманість планувань є ключовими пріоритетами. Компанія фокусується на створенні житлових просторів, де комфорт поєднується з функціональністю, і підтримує довіру клієнтів через відповідальність і прозорість у роботі.

Royal House

На ринку з 2004 року.

Понад 30 проєктів.

Компанія реалізувала понад 30 проєктів загальною площею понад 500 000 м², орієнтуючись на середній+ сегмент із акцентом на енергоефективність та якість конструктиву. Royal House має власний завод залізобетонних конструкцій і виробництво енергоефективних стінових модулів, що дозволяє контролювати терміни та якість будівництва. Серед відомих ЖК – «Британський квартал», «Нова Англія», Park Royal та Oxford.

Компанія активно експортує стінові модулі до Європи (Словаччина, Австрія) і впроваджує модульні технології у всіх житлових комплексах. Royal House відзначений численними нагородами, зокрема

iBUILD «Девелопер року» (2022–2023),

European Property Awards (2016)

та BID Awards у Парижі (2017).

Забудовник також реалізує соціальні проєкти для дітей, військових та громад, забезпечує постачання інфраструктури та післяпродажне обслуговування.

SAGA Development (Київ)

На ринку з 2016 року.

Понад 15 проєктів.

Забудовник реалізував понад десяток проєктів із урбаністичним підходом, спеціалізуючись на редевелопменті занедбаних промислових територій та створенні концептуальних житлових комплексів із культурною складовою. Компанія активно співпрацює з відомими архітекторами та впроваджує mixed-use формат, поєднуючи житло, офіси та громадські простори в одному об’єкті.

Перший масштабний проєкт – житловий район RYBALSKY на Рибальському півострові, пізніше компанія змінила назву з Riverside Development на SAGA Development.

SAGA Development реалізує повний цикл девелопменту: від оцінки та концепту території до будівництва, залучення інвесторів, продажу та управління готовими об’єктами. Усі проєкти компанії спрямовані на розвиток міського середовища, включають комерційні приміщення та громадські простори, забезпечують високий рівень якості життя та нові архітектурні стандарти для міст.

Як самостійно перевірити забудовника

Навіть якщо компанія добре відома на ринку, перед підписанням договору варто зробити власну перевірку.

Документи

Право власності або оренди на земельну ділянку, дозвіл на будівництво, містобудівні умови. Ці документи можна перевірити через відкриті реєстри Мін'юсту або ДАБІ.

Репутація

Відгуки мешканців уже зданих ЖК на форумах, у Facebook-групах та Google-картах дадуть реальне уявлення про якість будівництва та дотримання термінів.

Реалізовані проєкти

Чим більше зданих об'єктів, тим більше підстав для аналізу. Якщо є можливість, відвідайте один із них особисто, оцініть стан будинку та прибудинкову територію.

Прозорість

Надійні компанії публікують документи на сайті, регулярно оновлюють інформацію про хід будівництва та чітко прописують умови купівлі. Якщо вся інформація «тільки в офісі», це привід насторожитися.

Форма договору

Купівля через ФФБ (фонд фінансування будівництва) або іншу законну схему може бути ознакою прозорості. Перед підписанням не зайвим буде показати договір юристу.

Зважений підхід, перевірка документів і уважне вивчення репутації компанії – це мінімум, який убереже від більшості ризиків при купівлі житла на первинному ринку.