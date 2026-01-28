Квартири чи будинки: яке житло обирають українці у 2026?

Питання вибору житла залишається однією з найважливіших фінансових дилем для українських сімей. Особливо актуальним воно стало у 2026 році, коли економічні реалії, безпекова ситуація та кардинальні зміни в способі життя значно вплинули на мотивацію покупців. Команда порталу Delo.ua проаналізувала поточний стан ринку нерухомості та з'ясувала, які фактори визначають вибір українців між багатоквартирним та індивідуальним житлом.

Квартири залишаються безумовними лідерами попиту

За даними ринкової аналітики OLX Нерухомість, навіть у складний воєнний період найбільший попит серед українців мають саме квартири в багатоквартирних будинках. Переважно купують однокімнатні та двокімнатні варіанти.

Особливо звертають увагу на об'єкти в містах із розвиненою інфраструктурою, надійними транспортними зв'язками та відносною безпекою від ракетних ударів.

Квартири значно дешевші при вході на ринок нерухомості порівняно з будинками. Якщо мінімальна ціна за однокімнатну квартиру в обласному центрі стартує від $20 000-25 000, то навіть скромний будинок у передмісті вимагає мінімум $40 000-50 000 початкових інвестицій. Для більшості українських сімей ця різниця виявляється критичною при прийнятті рішення про купівлю житла.

Експлуатаційні витрати на утримання квартири також суттєво нижчі. Комунальні платежі за опалення, воду та обслуговування будинку в рази менші порівняно з приватним сектором, де доводиться самостійно оплачувати всі комунікації, ремонт даху, догляд за прибудинковою територією.

Такі тенденції підтверджують і дані орендного ринку. У Львові, Києві, Дніпрі, Одесі та інших великих містах оренда квартир продовжує бути активно затребуваною серед різних категорій населення.

Первинне чи вторинне житла – плюси та мінуси

Новобудови (первинне житло)

Плюсів у такого сегменту ринку нерухомості насправді чимало, адже квартири у новобудовах:

зазвичай дешевші, ніж схожі пропозиції на вторинці у районі поблизу (залежить від розташування ЖК та його класу),

підходять для інвестування з метою подальшого перепродажу або здачі в оренду,

деякі забудовники проєктують житло з укриттями та автономними джерелами живлення,

можливість скористатися програмою єОселя або розтермінуванням від забудовника,

сучасні комунікації та інженерні мережі.

Щодо мінусів такого житла, то тут можна виділити наступні пункти:

часто потрібен ремонт, що збільшує загальні витрати;

необхідно ретельно перевіряти забудовника на предмет надійності й дозвільних документів;

неможливо одразу заселитися, поки не завершиться будівництво.

несформована інфраструктура навколо нового ЖК.

Вторинне житло

Варіант вторинки найкраще підходить для тих, хто шукає житло для себе, а не для інвестицій. Тому що саме з квартирами на вторинному ринку:

можна заселитися одразу;

сформована інфраструктура та відоме середовище;

можна реально оцінити стан квартири й будинку перед покупкою;

є можливість скористатися житловими сертифікатами від держави (якщо продавець не проти);

можна домовитися на меншу суму.

А от що стосується недоліків квартир на вторинці, то тут можна виділити те, що вони:

потребують ретельного вивчення документів продавця/власника (прописані особи, боргові зобов'язання, арешт майна тощо);

можливі проблеми зі старими комунікаційними мережами;

часто потребують оновлення або ремонту;

не мають сучасних систем безпеки (укриття, автономне живлення).

Приватні будинки: коли простір важливіший за економію

Певна частина українців стабільно надає перевагу приватним будинкам, особливо у передмісті обласних центрів або в невеликих містах з розвиненою інфраструктурою.

Простір і приватність стають визначальними для сімей із дітьми або тих, хто планує довгострокове проживання на одному місці без переїздів. Окремий будинок зі своєю земельною ділянкою дозволяє облаштувати:

дитячий майданчик,

город для вирощування овочів,

гараж для автомобіля

та власний простір для відпочинку без сусідів за стіною.

Для багатьох це принципова відмінність від квартири, де кожен метр на вагу золота.

Крім того, власний будинок значно легше обладнати резервними системами опалення (твердопаливний котел, піч), автономним водопостачанням (свердловина), альтернативними джерелами електроенергії (сонячні панелі, генератор).

Що дуже актуально в умовах частих відключень електроенергії, проблем з централізованим опаленням та водопостачанням у зимовий період.

Інвестиційна привабливість будинків у популярних передмістях також заслуговує на увагу.

Квартири, часто дорожчають невеликими темпами та втрачають у ціні, якщо стан будинку погіршився. А от якісні житлові будинки в екологічно чистих передмістях демонструють стабільний інтерес з боку покупців. Це особливо стосується напрямків з доброю транспортною доступністю до міста та розвиненою соціальною інфраструктурою.

Однак попит на будинки все одно залишається значно меншим, ніж на квартири, і ця тенденція зберігається вже кілька років поспіль. Це пов'язано з вищою ціною входу на ринок та суттєвими витратами на подальше утримання житла.

Локація як вирішальний фактор вибору

У великих містах навіть невелика однокімнатна квартира у відносно безпечних районах цінується значно більше, ніж просторий трикімнатний будинок у віддаленому передмісті, без нормального транспортного сполучення. Тут у пріоритеті зручність повсякденного життя, короткі поїздки на роботу або до школи, швидкий доступ до медичних закладів та торгових центрів.

Для тих же українців, хто готовий жити поза межами мегаполісів або має реальну можливість працювати дистанційно без щоденних поїздок в офіс, будинок у передмісті стає привабливою альтернативою. У таких локаціях покупці часто отримують у два-три рази більше житлового простору за ті самі або навіть менші гроші порівняно з тісною квартирою в межах міста.

Приклади розбіжності в цінах залежно від локації демонструють масштаб цього фактора. Однокімнатна квартира 40 квадратних метрів у Києві в районі з доброю інфраструктурою коштує $40 000-50 000. За ті самі гроші в передмісті Києва можна придбати будинок 100-120 квадратних метрів з ділянкою 6-8 соток.

Економічний контекст обмежує вибір

Обираючи між квартирою та будинком, українці в 2026 році змушені враховувати жорсткі економічні реалії, які обмежують можливості більшості сімей:

зростання вартості будівельних матеріалів на 40-60% порівняно з довоєнним періодом,

висока інфляція

практично повна відсутність доступних іпотечних програм

Усе це зберігає попит саме на більш доступні за ціною квартири в готових будинках.

Для значної частини покупців житло залишається насамперед інструментом збереження капіталу від інфляції, а не лише місцем для комфортного життя.

Нерухомість розглядається як актив, який не втрачає вартість навіть у кризові періоди, на відміну від готівкових заощаджень у гривні.

Натомість приватні будинки все ще розглядають переважно як довгострокову інвестицію або остаточне рішення для сімей із конкретними потребами в просторі.

У 2026 році ринок нерухомості України відображає зважений та прагматичний вибір покупців. Квартири в багатоквартирних будинках залишаються безумовними лідерами за популярністю. Особливо серед тих, хто цінує фінансову доступність, зручність розташування та мінімальні витрати на утримання житла.

Натомість приватні будинки стають усвідомленим вибором для сімей, які шукають більше приватності, простору для життя та автономності від централізованих систем. Таким чином, житлова стратегія сучасних українців – не у примітивному протиставленні «квартира проти будинку», а складна комбінація практичності, безпеки, економічної доцільності та особистих пріоритетів.