Чому українці переїжджають у передмістя: тренди ринку нерухомості

Останні кілька років серед українців все більше стає популярним тренд на заміське життя. Наразі чи не кожен третій громадянин України бажає або купити будинок за містом або переїхати на свою дачу. Така зміна попиту спричинена декількома факторами: пандемія COVID-19, віддалена робота, перенасичення міським життям. Реалії повномасштабного російського вторгнення зробили запит ще більш вираженим. Читайте на Delo.ua більше про плюси та мінуси життя за містом та про загальні тренди ринку нерухомості в Україні.

Чому передмістя стає все більш популярним

Об’єктивно, переваг життя за містом чимало. Зрештою, життя у приватному будинку – це більше свободи та автономії. Якщо раніше заміський формат асоціювався переважно з дачами та відпочинком на вихідні, то сьогодні це повноцінна альтернатива квартирі в багатоповерхівці.

Більше простору та якість життя

Переїзд у приватний будинок чи котедж надає більше місця для життя та реалізації власних ідей. Тиша, відсутність щільної забудови, свіже повітря.

Власний простір дозволяє облаштувати повноцінний домашній офіс, дитячий майданчик або зону для хобі. Тобто те, про що в типовій квартирі доводиться лише мріяти.

Автономність і безпека

В умовах війни багато українців обирають автономні рішення, і це наразі, розважливий підхід до безпеки родини. Приватні будинки можна самостійно облаштувати альтернативними джерелами енергії, як-то сонячні панелі та генератори.

І більше не доведеться залежати від централізованих мереж. Коли в місті може зникнути світло, тепло чи вода, власники заміських будинків продовжують жити у звичному режимі.

Екологія та здоровий спосіб життя

Хто живе в мегаполісах, ті чудово знають, наскільки важким буває повітря. Тут тобі і транспортні викиди, промислові запахи, смог після обстрілів. Не кажучи про те, що парки та зелені зони тут скоріш як оаза посеред бетонних лісів.

І на противагу життя за містом, де як мінімум повітря чистіше, а зелені – більше. Додамо ще можливість вирощувати власні овочі, гуляти у лісі чи парку.

Вартість житла

Житло в передмісті може бути дешевшим за квадратний метр порівняно з великими містами. Це особливо цікаво молодим сім'ям та покупцям із обмеженим бюджетом.

За ціну невеликої квартири в центрі можна придбати повноцінний будинок з ділянкою. Звісно, треба враховувати додаткові витрати на можливий ремонт, комунікації та дорогу до роботи. Але навіть так це може бути як цілком виправданий компроміс заради комфорту та простору.

Мінуси життя у передмісті

Водночас, захоплюючись перевагами заміського життя, варто бути чесним із собою і зважити можливі незручності переїзду за місто.

Транспорт і поїздки до міста

Щоденні поїздки до роботи чи навчання можуть бути довшими й затратними, особливо якщо раніше ви працювали в місті. Година-дві на дорогу щодня, плюс витрати на паливо або громадський транспорт. У зимовий період погані дороги взагалі можуть перетворити звичайну поїздку на справжній квест.

Інфраструктура

Деякі населені пункти можуть мати недостатньо розвинену інфраструктуру порівняно з великим містом. Магазини, медичні заклади, школи, дитячі садки – все це може бути віддалене або обмежене у виборі.

Витрати на утримання

Приватний будинок вимагає набагато більше зусиль й витрат, ніж квартира. Опалення взимку, догляд за територією весь рік, технічне обслуговування комунікацій, ремонт даху чи фасаду великим масивом лягає на плечі власника. І управителя, який вирішить проблему з опаленням або прибере сніг тут не буде.

Сезонні та логістичні ризики

Нерухомість у передмісті може бути менш ліквідною або залежати від ринкових коливань. Продати заміський будинок часто складніше й довше, ніж квартиру в місті. Сезонність теж грає роль, адже взимку або в межсезоння попит на таку нерухомість падає. Якщо виникне потреба терміново продати або здати будинок в оренду, варіантів може бути обмаль.

Тренди ринку нерухомості передмістя в Україні

Український ринок заміської нерухомості переживає трансформацію, яка змінює традиційні уявлення про житло. Те, що ще кілька років тому здавалося нішевим сегментом для заможних покупців, сьогодні стає масовим трендом серед різних верств населення.

Зростання попиту та зміна структури ринку

Особливо активно нарощує частку на ринку сегмент автономних будинків. Це пряма відповідь на потребу українців у безпеці та незалежності від централізованих мереж.

Покупці свідомо обирають об'єкти з альтернативними джерелами енергії, власними системами водопостачання та опалення.

Динаміка цін: від падіння до зростання

Після падіння цін у 2024 році ринок передмістя демонструє впевнене відновлення. У 2025 році ціни на приватні будинки в передмісті зростають через високий попит та обмежену пропозицію. Парадокс ситуації в тому, що попит збільшується швидше, ніж з'являються нові об'єкти на ринку, що природно підштовхує ціни вгору.

Водночас цінові діапазони житла у передмісті залишаються нижчими порівняно з центральними районами великих міст. Це робить заміську нерухомість привабливою для молодих сімей, які шукають баланс між ціною та якістю життя.

За вартість одно-двокімнатної квартири (навіть не в центрі Києва) можна придбати повноцінний будинок з ділянкою у передмісті. І така арифметика приваблює дедалі більше покупців.

Найпопулярніші напрямки передмістя

Ринок передмістя формується навколо великих міст, де транспортне сполучення та інфраструктура дозволяють поєднувати роботу в мегаполісі з проживанням за ним.

Бровари

Найбільше місто-супутник Києва, яке знаходиться всього за 6 кілометрів від столиці. Місто активно оновлюється: з'являються нові житлові комплекси, магазини та заклади харчування.

До станції метро "Лісова" регулярно курсують автобуси та маршрутні таксі, дорога до столиці займає не більше 40 хвилин навіть з урахуванням заторів.

Софіївська Борщагівка

Село, яке фактично зрослося з Києвом і стало його органічним продовженням. Мешканцям достатньо перетнути Велику Окружну, щоб опинитися на території столиці.

Через активний наплив інвесторів спостерігається певне перевантаження інфраструктури, особливо освітніх закладів, але проблема поступово вирішується розширенням мережі шкіл та дитсадків.

Вишгород

Унікальна локація з точки зору природних ресурсів. Місто розташоване між Дніпром, Десною та Київським морем.

Інфраструктура включає навчальні та медичні установи, регулярне автобусне сполучення з Києвом. На автомобілі до столиці можна дістатися за 20 хвилин.

Ірпінь

Місто з акцентом на екологію та природу. Через нього протікає однойменна річка, а навколо простягаються ліси та парки. Відстань до Києва – 15 кілометрів якісної траси, які долаються за пів години. Автобуси доїжджають до станцій метро "Святошин" та "Академмістечко.

Буча

одне з найбільш затребуваних передмість із розвиненою інфраструктурою та якісним житловим фондом. Місто пропонує широкий вибір освітніх закладів, медичних установ, торговельних центрів.

Вишневе

Умови тут не гірші за столичні, але вартість нерухомості нижча через статус населеного пункту. У місті є власна розвинена інфраструктура зі спортивними залами, магазинами та торговельно-розважальними центрами.

Регіональні агломерації: новий тренд

Передмістя великих міст України, як-то Львова, Дніпра, Харкова, набирають популярності як результат загальноукраїнського тренду на заміське життя. Люди шукають безпеку, автономність та комфорт неподалік від великих центрів, але за межами щільної міської забудови.

Регіональні агломерації повторюють київський сценарій розвитку: зростає попит на приватні будинки з автономними системами життєзабезпечення, котеджні містечка та малоповерхове забудову.

Хоча масштаби поки що менші, ніж у столичному регіоні, динаміка вказує на стійкий інтерес до заміського формату життя по всій Україні. Це вже не суто столичне явище, а загальнонаціональна тенденція на переосмислення комфорту та пріоритетів у виборі житла.

Сучасні тенденції показують чітке зростання інтересу українців до життя в передмісті. Київська агломерація та регіональні передмістя демонструють стійкий попит, а ринок вже перетворився з нішевого на масовий. Проте рішення про переїзд завжди індивідуальне і потребує зважування як переваг, так і ризиків.