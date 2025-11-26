Котеджні містечка взимку: що відбувається на ринку заміської нерухомості?

Здавалося б, війна та удари по українській економіці точно посунуть сегмент дорогого житла подалі, але ні. Попри всі економічні виклики та турбулентність воєнного часу, сегмент житла котеджних містечок продовжує розвиватися, хоча і з помірним уповільненням. Тобто інтерес до заміського житла залишається високим, але і покупці стали значно вимогливішими. Тепер вони шукають готове до життя середовище з розвиненою інфраструктурою та надійними комунікаціями. Редакція Delo.ua провела детальний аналіз ринку та з'ясувала, які саме формати та локації котеджні містечка під Києвом домінують у 2025 році.

Вимоги еліти та вибірковість покупців

Інтерес покупців котеджного житла на сьогодні досить вибірковий: із майже 200 котеджних містечок під Києвом увага зосереджена всього на 20-25 проєктах. І це має декілька причин.

Ступінь готовності

Бізнес-еліта практично не розглядає пропозиції у котеджних містечках під Києвом, що тільки будуються, з ще не зведеною власною інфраструктурою. Покупці схильні купити готовий будинок, найчастіше з авторським дизайном інтер’єру.

Інфраструктура та локація

Комплекси повинні мати добре облаштовані рекреаційні зони, бути «обжитими», розташовуватися біля водойм і бути пов'язаними зі столицею гарною трасою.

Якість

Приділяється увага цілісності архітектурного стилю селища, продуманості проєктів та використанню якісних матеріалів.

Загалом уже зведені котеджі Київ для заможних покупців у відомих містечках з розвиненою інфраструктурою на даний момент оцінюються на рівні 7-15 млн грн, що можна порівняти з вартістю 120-метрової квартири в елітному житловому комплексі столиці.

ТОП-містечка: Найкращі пропозиції бізнес- та еліт-класу

Привабливі для покупки містечка, що увійшли до списку, мають максимальний ступінь готовності і пропонують домоволодіння бізнес- або еліт-класу. До переліку не входили проєкти на відстані більше 25 км від столиці та ті, що перебувають на ранній стадії.

О.КРАСА (Ірпінь)

Розташоване на березі річки, за 15 хвилин до Кільцевої дороги Києва. Має дублюючі комунікації (генератори, свердловини) та сонячний парк.

Розвинена інфраструктура включає медичний центр «Добробут», дитячий садок та школу, коворкінг, SPA-центр та спорткомплекс. Ціна домоволодіння 140 кв.м. сягає $220 000.

9 ЕЛЕМЕНТІВ (Лісники)

Велике котеджне містечко Київ на 98 ділянок з автономною інфраструктурою. Акцент на екологічності та смарт-технологіях. Внутрішня інфраструктура включає озеро, басейни, інноваційний садок із початковою школою. Ціна невеликого будинку 112 кв.м. — від $415 000.

Золоче (Вишеньки)

Селище бізнес-класу поблизу озера. Має власну школу, дитячий садок, міні-маркети, фітнес-клуб та яхт-клуб. Домоволодіння преміум-класу мають вихід до озера.

SHELEST.home (Лебедівка)

Заміський комплекс серед природи (Дамба Київського моря). Концепція slow living, мінімалізм та екологічність. Комплекс складається з 47 котеджів Київ із великими панорамними вікнами та прибережною зоною. Ціна котеджу 175 кв.м. сягає в районі $437 500.

Green Hills (Віта-Поштова)

За 10 км від Києва. Високий ступінь готовності, має престижну приватну школу Britannica School та два приватні дитячі садки. Розвинена реакраційно-оздоровча інфраструктура. Вартість котеджу 231 кв. м може сягати $274 тис.

Riviera Villas (Лебедівка)

Клубне селище вздовж каналу Дніпра. Більша частина з 157 котеджів Київ вже збудована.

Є набережна, ресторани, власний причал. Котеджі Київ мають дизайн у стилі Італійської та Французької Рів'єри.

GreenTown (Крушинка)

Розташований за 12 км від столиці. Проєкт відноситься до п'ятірки найпопулярніших. Пропонує 12 проєктів котеджів Київ площею до 238 кв.м. Має розвинені комунікації та інфраструктуру: водоймище, пляж, спортивний зал, лазневий комплекс.

Тож Київщина залишається драйвером українського заміського ринку. Навіть у складних умовах війни попит на житло біля столиці зберігається, а ринок нерухомості демонструє поступове, хоч і помірне, зростання. Особливо у сегментах таунхаусів та дуплексів, які пропонують доступні котеджні містечка під Києвом.