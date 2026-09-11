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Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 17%–89%, двокімнатні квартири подорожчали на 16%–113%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди зросла на 20%–100%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців, з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

  • Харків — +89%
  • Миколаїв — +50%
  • Львів — +43%
  • Івано-Франківськ — +42%
  • Ужгород — +40%
  • Запоріжжя — +40%
  • Хмельницький — +36%
  • Вінниця — +33%
  • Полтава — +27%
  • Дніпро — +25%
  • Одеса — +17%

А от у Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали на 14%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 29 100 грн;
  • Львівська — 26 900 грн;
  • Івано-Франківська — 22 400 грн;
  • Вінницька — 20 000 грн;
  • м. Київ та область — 18 000 грн;
  • Черкаська — 18 000 грн;
  • Хмельницька — 15 000 грн;
  • Житомирська — 15 000 грн;
  • Дніпровська — 15 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться області:

  • Одеська — 14 000 грн;
  • Полтавська — 14 000 грн.
  • Рівненська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 9 750 грн;
  • Миколаївська — 9 000 грн;
  • Харківська — 8 500 грн;
  • Запорізька — 7 000 грн;
  • Сумська — 6 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Івано-Франківська — 7,5 років;
  • Дніпровська — 8,1 років;
  • Миколаївська — 8,7 років;
  • Запорізька — 8,8 років;
  • Ужгородська — 9,1 років;
  • Харківська — 10,5 років;
  • Львівська — 10,5 років;
  • Полтавська — 10,6 років;
  • Вінницька — 10,6 років;
  • Черкаська — 10,6 років;
  • Хмельницька — 11 років;
  • Чернігівська — 13 років;
  • Одеська — 13,2 років.

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Житомирська — 12,9 років;
  • Чернівецька — 13 років;
  • Київська — 14,1 років;
  • Сумська — 14,9 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Рівненська — 17,4 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

  • Харкові +113%;
  • Миколаєві +95%;
  • Вінниці +47%;
  • Хмельницькому +42%;
  • Запоріжжі +29%;
  • Львові +25%;
  • Одесі +16%.

При цьому спадання зафіксоване у Києві (3%) та в Сумах (3%).

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Львівська — 31 400 грн;
  • Івано-Франківська — 26 900 грн;
  • м. Київ та область — 25 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:

  • Вінницька — 22 000 грн;
  • Дніпровська — 22 000 грн;
  • Полтавська — 20 000 грн;
  • Одеська — 17 900 грн;
  • Хмельницька — 17 000 грн;
  • Миколаївська — 15 600 грн;
  • Житомирська — 15 000 грн;
  • Харківська — 14 000 грн;
  • Чернівецька — 9 000 грн;
  • Запорізька — 9 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 9 000 грн;
  • Сумська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Миколаївська — 7,2 років;
  • Дніпровська — 7,6 років;
  • Івано-Франківська — 9,1 років;
  • Запорізька — 10 років;
  • Харківська — 10,3 років;
  • Полтавська — 10,5 років;
  • Львівська — 12,5 років;
  • Хмельницька — 13,2 років;
  • Вінницька — 13,6 років;
  • Київська — 14,9 років;
  • Одеська — 14,6 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Житомирська — 16,4 років;

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Чернігівська — 21,4 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+100%), Дніпрі (+32%), Житомирі (+25%), Львові (+23%), Запоріжжі (+20%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • м. Київ та область — 42 600 грн;
  • Львівська — 35 800 грн;
  • Дніпровська — 25 000 грн;
  • Одеська — 24 600 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:

  • Харківська — 20 000 грн;
  • Хмельницька — 15 000 грн;
  • Запорізька — 12 000 грн;
  • Сумська — 10 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Дніпровська — 9,4 років;
  • Харківська — 9,7 років;
  • Запорізька — 10,9 років;
  • Одеська — 12,1 років;
  • Київська — 13,1 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони. До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Львівська — 14,9 років.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка).

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