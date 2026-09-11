Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 17%–89%, двокімнатні квартири подорожчали на 16%–113%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди зросла на 20%–100%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців, з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

Харків — +89%

Миколаїв — +50%

Львів — +43%

Івано-Франківськ — +42%

Ужгород — +40%

Запоріжжя — +40%

Хмельницький — +36%

Вінниця — +33%

Полтава — +27%

Дніпро — +25%

Одеса — +17%

А от у Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали на 14%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

Ужгородська — 29 100 грн;

Львівська — 26 900 грн;

Івано-Франківська — 22 400 грн;

Вінницька — 20 000 грн;

м. Київ та область — 18 000 грн;

Черкаська — 18 000 грн;

Хмельницька — 15 000 грн;

Житомирська — 15 000 грн;

Дніпровська — 15 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться області:

Одеська — 14 000 грн;

Полтавська — 14 000 грн.

Рівненська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

Чернігівська — 9 750 грн;

Миколаївська — 9 000 грн;

Харківська — 8 500 грн;

Запорізька — 7 000 грн;

Сумська — 6 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Івано-Франківська — 7,5 років;

Дніпровська — 8,1 років;

Миколаївська — 8,7 років;

Запорізька — 8,8 років;

Ужгородська — 9,1 років;

Харківська — 10,5 років;

Львівська — 10,5 років;

Полтавська — 10,6 років;

Вінницька — 10,6 років;

Черкаська — 10,6 років;

Хмельницька — 11 років;

Чернігівська — 13 років;

Одеська — 13,2 років.

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

Житомирська — 12,9 років;

Чернівецька — 13 років;

Київська — 14,1 років;

Сумська — 14,9 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Рівненська — 17,4 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

Харкові +113%;

Миколаєві +95%;

Вінниці +47%;

Хмельницькому +42%;

Запоріжжі +29%;

Львові +25%;

Одесі +16%.

При цьому спадання зафіксоване у Києві (3%) та в Сумах (3%).

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

Львівська — 31 400 грн;

Івано-Франківська — 26 900 грн;

м. Київ та область — 25 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:

Вінницька — 22 000 грн;

Дніпровська — 22 000 грн;

Полтавська — 20 000 грн;

Одеська — 17 900 грн;

Хмельницька — 17 000 грн;

Миколаївська — 15 600 грн;

Житомирська — 15 000 грн;

Харківська — 14 000 грн;

Чернівецька — 9 000 грн;

Запорізька — 9 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

Чернігівська — 9 000 грн;

Сумська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Миколаївська — 7,2 років;

Дніпровська — 7,6 років;

Івано-Франківська — 9,1 років;

Запорізька — 10 років;

Харківська — 10,3 років;

Полтавська — 10,5 років;

Львівська — 12,5 років;

Хмельницька — 13,2 років;

Вінницька — 13,6 років;

Київська — 14,9 років;

Одеська — 14,6 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

Житомирська — 16,4 років;

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Чернігівська — 21,4 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+100%), Дніпрі (+32%), Житомирі (+25%), Львові (+23%), Запоріжжі (+20%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

м. Київ та область — 42 600 грн;

Львівська — 35 800 грн;

Дніпровська — 25 000 грн;

Одеська — 24 600 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:

Харківська — 20 000 грн;

Хмельницька — 15 000 грн;

Запорізька — 12 000 грн;

Сумська — 10 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

Дніпровська — 9,4 років;

Харківська — 9,7 років;

Запорізька — 10,9 років;

Одеська — 12,1 років;

Київська — 13,1 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони. До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Львівська — 14,9 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

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