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Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 17%–89%, двокімнатні квартири подорожчали на 16%–113%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди зросла на 20%–100%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців, з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:
- Харків — +89%
- Миколаїв — +50%
- Львів — +43%
- Івано-Франківськ — +42%
- Ужгород — +40%
- Запоріжжя — +40%
- Хмельницький — +36%
- Вінниця — +33%
- Полтава — +27%
- Дніпро — +25%
- Одеса — +17%
А от у Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали на 14%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 29 100 грн;
- Львівська — 26 900 грн;
- Івано-Франківська — 22 400 грн;
- Вінницька — 20 000 грн;
- м. Київ та область — 18 000 грн;
- Черкаська — 18 000 грн;
- Хмельницька — 15 000 грн;
- Житомирська — 15 000 грн;
- Дніпровська — 15 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться області:
- Одеська — 14 000 грн;
- Полтавська — 14 000 грн.
- Рівненська — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 750 грн;
- Миколаївська — 9 000 грн;
- Харківська — 8 500 грн;
- Запорізька — 7 000 грн;
- Сумська — 6 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Івано-Франківська — 7,5 років;
- Дніпровська — 8,1 років;
- Миколаївська — 8,7 років;
- Запорізька — 8,8 років;
- Ужгородська — 9,1 років;
- Харківська — 10,5 років;
- Львівська — 10,5 років;
- Полтавська — 10,6 років;
- Вінницька — 10,6 років;
- Черкаська — 10,6 років;
- Хмельницька — 11 років;
- Чернігівська — 13 років;
- Одеська — 13,2 років.
Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Житомирська — 12,9 років;
- Чернівецька — 13 років;
- Київська — 14,1 років;
- Сумська — 14,9 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Рівненська — 17,4 років.
Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:
- Харкові +113%;
- Миколаєві +95%;
- Вінниці +47%;
- Хмельницькому +42%;
- Запоріжжі +29%;
- Львові +25%;
- Одесі +16%.
При цьому спадання зафіксоване у Києві (3%) та в Сумах (3%).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Львівська — 31 400 грн;
- Івано-Франківська — 26 900 грн;
- м. Київ та область — 25 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:
- Вінницька — 22 000 грн;
- Дніпровська — 22 000 грн;
- Полтавська — 20 000 грн;
- Одеська — 17 900 грн;
- Хмельницька — 17 000 грн;
- Миколаївська — 15 600 грн;
- Житомирська — 15 000 грн;
- Харківська — 14 000 грн;
- Чернівецька — 9 000 грн;
- Запорізька — 9 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 000 грн;
- Сумська — 8 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Миколаївська — 7,2 років;
- Дніпровська — 7,6 років;
- Івано-Франківська — 9,1 років;
- Запорізька — 10 років;
- Харківська — 10,3 років;
- Полтавська — 10,5 років;
- Львівська — 12,5 років;
- Хмельницька — 13,2 років;
- Вінницька — 13,6 років;
- Київська — 14,9 років;
- Одеська — 14,6 років.
Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Житомирська — 16,4 років;
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Чернігівська — 21,4 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+100%), Дніпрі (+32%), Житомирі (+25%), Львові (+23%), Запоріжжі (+20%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- м. Київ та область — 42 600 грн;
- Львівська — 35 800 грн;
- Дніпровська — 25 000 грн;
- Одеська — 24 600 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у вересні 2026 відносяться:
- Харківська — 20 000 грн;
- Хмельницька — 15 000 грн;
- Запорізька — 12 000 грн;
- Сумська — 10 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Дніпровська — 9,4 років;
- Харківська — 9,7 років;
- Запорізька — 10,9 років;
- Одеська — 12,1 років;
- Київська — 13,1 років.
Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони. До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Львівська — 14,9 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у вересні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка).