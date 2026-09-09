Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Львова станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 44%, двокімнатні квартири також піднялися в ціні на 26%, а трикімнатні підскочили в ціні на 23%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У вересні 2026 року динаміка орендних цін у Львові змінилася. Якщо в серпні «однушки» пропонували за 24 700 грн за місяць, то у вересні ціна становила 26 900 грн, тобто зросла на 8,91%. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 24 500 грн на місяць, тобто на 5,60% більше, ніж у серпні (23 200 грн).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:

Франківський — 26 900 грн;

Залізничний — 26 900 грн;

Шевченківський — 26 900 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Львова — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Трохи дешевші пропозиції можна знайти в таких районах, як:

Личаківський — 24 700 грн;

Сихівський — 24 700 грн.

Найдешевша оренда однокімнатної квартири пропонується в

Галицькому районі — 22 500 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 26 000 грн.

Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 26 000–28 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 119) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у вересні можна вважати 22 800 грн. За такою ціною здають близько 14,6% однокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок вересня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє такий самий характер динаміки, як і однокімнатні квартири. Якщо на початку серпня середня вартість фактично зданих квартир становила 29 100 грн, а пропозиції орендодавців сягали 31 400 грн, то до вересня ціна фактично зданих квартир зросла до 33 400 грн, а пропозиції не змінилися. Таким чином, фактична вартість оренди змінилася на 14,78%, а ціна пропозицій орендодавців — на 0%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Львова

Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:

Шевченківський — 35 900 грн;

Галицький — 33 000 грн;

Франківський — 31 400 грн;

Сихівський — 31 400 грн.

Залізничний — 26 900 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Львова — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 35 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир, близько 97, припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною «двійок» у вересні можна вважати 27 200 грн. За такою ціною здають близько 9,4% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у вересні 2026 також змінилася порівняно з серпнем, з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку серпня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 35 900 грн, то у вересні ринок пропонує за «трійку» 35 800 грн, тобто ціна впала приблизно на 0,28%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 40 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 30 000 – 32 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (16) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною трикімнатних квартир у вересні можна вважати 35 200 грн. За такою ціною здають близько 8,5% трикімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

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