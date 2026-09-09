Цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные портала недвижимости ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Львова по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 44%, двухкомнатные квартиры также подорожали на 26%, а трехкомнатные подскочили в цене на 23%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В сентябре 2026 года динамика арендных цен во Львове изменилась. Если в августе «однушки» предлагали за 24 700 грн в месяц, то в сентябре цена составляла 26 900 грн, то есть выросла на 8,91%. Средняя сумма фактических договоров при этом составила 24 500 грн в месяц, то есть на 5,60% больше, чем в августе (23 200 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидерами по самым высоким ценам аренды остаются районы:

Франковский — 26 900 грн;

Железнодорожный — 26 900 грн;

Шевченковский — 26 900 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Немного более дешевые предложения можно найти в таких районах, как:

Лычаковский — 24 700 грн;

Сыховский — 24 700 грн.

Самая дешевая аренда однокомнатной квартиры предлагается в

Галицком районе — 22 500 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 26 000 грн.

Эта категория неизменно привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове — сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир во Львове составляет 26 000–28 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 119) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенной ценой однокомнатных квартир в сентябре можно считать 22 800 грн. По такой цене сдается около 14,6% однокомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало сентября 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует такой же характер динамики, как и однокомнатные квартиры. Если в начале августа средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 29 100 грн, а предложения арендодателей достигали 31 400 грн, то к сентябрю цена фактически сданных квартир выросла до 33 400 грн, а предложения не изменились. Таким образом, фактическая стоимость аренды изменилась на 14,78%, а цена предложений арендодателей — на 0%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Львова

Лидерами по самым высоким ценам аренды остаются районы:

Шевченковский — 35 900 грн;

Галицкий — 33 000 грн;

Франковский — 31 400 грн;

Сыховский — 31 400 грн;

Железнодорожный — 26 900 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Львова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 35 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове — сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир, около 97, приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенной ценой «двушек» в сентябре можно считать 27 200 грн. По такой цене сдается около 9,4% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в сентябре 2026 года также изменилась по сравнению с августом, с минимальными отклонениями. Если в начале августа 2026 года аренда трехкомнатной квартиры в среднем составляла 35 900 грн, то в сентябре рынок предлагает «трешку» за 35 800 грн, то есть цена упала примерно на 0,28%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 40 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове — сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 30 000–32 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (16) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенной ценой трехкомнатных квартир в сентябре можно считать 35 200 грн. По такой цене сдается около 8,5% трехкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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