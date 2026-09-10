Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%, двухкомнатные квартиры подорожали на 16%, а аренда трехкомнатных также выросла на 18% по сравнению с началом года.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в сентябре 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир изменилась. Если в августе она составляла 15 000 грн, то в сентябре цена упала до 14 000 грн, то есть на 6,7%.В то же время арендаторы, которые в августе арендовали квартиры в среднем за 11 500 грн, в сентябре платили примерно 11 200 грн, то есть на 2,6% меньше.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Приморский — 15 700 грн;

Хаджибейский — 13 800 грн;

Киевский — 12 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2026 относятся:

Пересыпский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (476) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 7% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В сентябре 2026 года в Одессе зафиксировано падение цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в августе средняя стоимость предложений составляла 20 000 грн, то в сентябре она упала до 17 900 грн, то есть на 10,5%. В то же время арендаторы, которые в августе снимали жилье в среднем за 16 000 грн, в сентябре платили примерно 14 300 грн, то есть на 10,6% меньше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 20 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года, к которому относятся:

Хаджибейский — 17 000 грн;

Киевский — 15 000 грн;

Пересыпский — 10 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (322) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн — именно по такой цене выставлено 7,1% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в сентябре 2026 года также изменилась за последний месяц. Если в начале августа 2026 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла в среднем 25 000 грн, то в середине сентября цена упала до 24 700 грн, то есть на 1,2%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 29 100 грн;

Киевский — 15 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (82) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 8,2% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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