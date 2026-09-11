Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Delo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%–89%, двухкомнатные квартиры подорожали на 16%–113%, тогда как цена трехкомнатных квартир в некоторых городах выросла на 20%–100%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:

Харькове — +89%

Николаеве — +50%

Львове — +43%

Ивано-Франковске — +42%

Ужгороде — +40%

Запорожье — +40%

Хмельницком — +36%

Виннице — +33%

Полтаве — +27%

Днепре — +25%

Одессе — +17%

А вот в Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 14%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Закарпатская — 29 100 грн;

Львовская — 26 900 грн;

Ивано-Франковская — 22 400 грн;

Винницкая — 20 000 грн;

г. Киев и область — 18 000 грн;

Черкасская — 18 000 грн;

Хмельницкая — 15 000 грн;

Житомирская — 15 000 грн;

Днепровская — 15 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2026 года относятся области:

Одесская — 14 000 грн;

Полтавская — 14 000 грн.

Ровненская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:

Черниговская — 9 750 грн;

Николаевская — 9 000 грн;

Харьковская — 8 500 грн;

Запорожская — 7 000 грн;

Сумская — 6 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

Ивано-Франковская — 7,5 лет;

Днепровская — 8,1 лет;

Николаевская — 8,7 лет;

Запорожская — 8,8 лет;

Закарпатская — 9,1 лет;

Харьковская — 10,5 лет;

Львовская — 10,5 лет;

Полтавская — 10,6 лет;

Винницкая — 10,6 лет;

Черкасская — 10,6 лет;

Хмельницкая — 11 лет;

Черниговская — 13 лет;

Одесская — 13,2 лет.

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

Житомирская — 12,9 лет;

Черновицкая — 13 лет;

Киевская — 14,1 лет;

Сумская — 14,9 лет.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Ровненская — 17,4 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

Харькове — +113%;

Николаеве — +95%;

Виннице — +47%;

Хмельницком — +42%;

Запорожье — +29%;

Львове — +25%;

Одессе — +16%.

При этом снижение зафиксировано в Киеве (3%) и в Сумах (3%).

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Львовская — 31 400 грн;

Ивано-Франковская — 26 900 грн;

г. Киев и область — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:

Винницкая — 22 000 грн;

Днепровская — 22 000 грн;

Полтавская — 20 000 грн;

Одесская — 17 900 грн;

Хмельницкая — 17 000 грн;

Николаевская — 15 600 грн;

Житомирская — 15 000 грн;

Харьковская — 14 000 грн;

Черновицкая — 9 000 грн;

Запорожская — 9 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:

Черниговская — 9 000 грн;

Сумская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

Николаевская — 7,2 лет;

Днепровская — 7,6 лет;

Ивано-Франковская — 9,1 лет;

Запорожская — 10 лет;

Харьковская — 10,3 лет;

Полтавская — 10,5 лет;

Львовская — 12,5 лет;

Хмельницкая — 13,2 лет;

Винницкая — 13,6 лет;

Киевская — 14,9 лет;

Одесская — 14,6 лет.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

Житомирская — 16,4 лет;

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Черниговская — 21,4 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+100%), Днепре (+32%), Житомире (+25%), Львове (+23%), Запорожье (+20%).

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

г. Киев и область — 42 600 грн;

Львовская — 35 800 грн;

Днепровская — 25 000 грн;

Одесская — 24 600 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:

Харьковская — 20 000 грн;

Хмельницкая — 15 000 грн;

Запорожская — 12 000 грн;

Сумская — 10 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

Днепровская — 9,4 лет;

Харьковская — 9,7 лет;

Запорожская — 10,9 лет;

Одесская — 12,1 лет;

Киевская — 13,1 лет.

Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Львовская — 14,9 лет.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

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