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Недвижимость
Дата публикации

Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Украина
Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Delo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%–89%, двухкомнатные квартиры подорожали на 16%–113%, тогда как цена трехкомнатных квартир в некоторых городах выросла на 20%–100%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:

  • Харькове — +89%
  • Николаеве — +50%
  • Львове — +43%
  • Ивано-Франковске — +42%
  • Ужгороде — +40%
  • Запорожье — +40%
  • Хмельницком — +36%
  • Виннице — +33%
  • Полтаве — +27%
  • Днепре — +25%
  • Одессе — +17%

А вот в Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 14%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Закарпатская — 29 100 грн;
  • Львовская — 26 900 грн;
  • Ивано-Франковская — 22 400 грн;
  • Винницкая — 20 000 грн;
  • г. Киев и область — 18 000 грн;
  • Черкасская — 18 000 грн;
  • Хмельницкая — 15 000 грн;
  • Житомирская — 15 000 грн;
  • Днепровская — 15 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2026 года относятся области:

  • Одесская — 14 000 грн;
  • Полтавская — 14 000 грн.
  • Ровненская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Черниговская — 9 750 грн;
  • Николаевская — 9 000 грн;
  • Харьковская — 8 500 грн;
  • Запорожская — 7 000 грн;
  • Сумская — 6 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

  • Ивано-Франковская — 7,5 лет;
  • Днепровская — 8,1 лет;
  • Николаевская — 8,7 лет;
  • Запорожская — 8,8 лет;
  • Закарпатская — 9,1 лет;
  • Харьковская — 10,5 лет;
  • Львовская — 10,5 лет;
  • Полтавская — 10,6 лет;
  • Винницкая — 10,6 лет;
  • Черкасская — 10,6 лет;
  • Хмельницкая — 11 лет;
  • Черниговская — 13 лет;
  • Одесская — 13,2 лет.

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

  • Житомирская — 12,9 лет;
  • Черновицкая — 13 лет;
  • Киевская — 14,1 лет;
  • Сумская — 14,9 лет.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Ровненская — 17,4 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

  • Харькове — +113%;
  • Николаеве — +95%;
  • Виннице — +47%;
  • Хмельницком — +42%;
  • Запорожье — +29%;
  • Львове — +25%;
  • Одессе — +16%.

При этом снижение зафиксировано в Киеве (3%) и в Сумах (3%).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Львовская — 31 400 грн;
  • Ивано-Франковская — 26 900 грн;
  • г. Киев и область — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:

  • Винницкая — 22 000 грн;
  • Днепровская — 22 000 грн;
  • Полтавская — 20 000 грн;
  • Одесская — 17 900 грн;
  • Хмельницкая — 17 000 грн;
  • Николаевская — 15 600 грн;
  • Житомирская — 15 000 грн;
  • Харьковская — 14 000 грн;
  • Черновицкая — 9 000 грн;
  • Запорожская — 9 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Черниговская — 9 000 грн;
  • Сумская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

  • Николаевская — 7,2 лет;
  • Днепровская — 7,6 лет;
  • Ивано-Франковская — 9,1 лет;
  • Запорожская — 10 лет;
  • Харьковская — 10,3 лет;
  • Полтавская — 10,5 лет;
  • Львовская — 12,5 лет;
  • Хмельницкая — 13,2 лет;
  • Винницкая — 13,6 лет;
  • Киевская — 14,9 лет;
  • Одесская — 14,6 лет.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

  • Житомирская — 16,4 лет;

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Черниговская — 21,4 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+100%), Днепре (+32%), Житомире (+25%), Львове (+23%), Запорожье (+20%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • г. Киев и область — 42 600 грн;
  • Львовская — 35 800 грн;
  • Днепровская — 25 000 грн;
  • Одесская — 24 600 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:

  • Харьковская — 20 000 грн;
  • Хмельницкая — 15 000 грн;
  • Запорожская — 12 000 грн;
  • Сумская — 10 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:

  • Днепровская — 9,4 лет;
  • Харьковская — 9,7 лет;
  • Запорожская — 10,9 лет;
  • Одесская — 12,1 лет;
  • Киевская — 13,1 лет.

Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Львовская — 14,9 лет.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

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