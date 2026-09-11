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Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Delo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%–89%, двухкомнатные квартиры подорожали на 16%–113%, тогда как цена трехкомнатных квартир в некоторых городах выросла на 20%–100%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:
- Харькове — +89%
- Николаеве — +50%
- Львове — +43%
- Ивано-Франковске — +42%
- Ужгороде — +40%
- Запорожье — +40%
- Хмельницком — +36%
- Виннице — +33%
- Полтаве — +27%
- Днепре — +25%
- Одессе — +17%
А вот в Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 14%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Закарпатская — 29 100 грн;
- Львовская — 26 900 грн;
- Ивано-Франковская — 22 400 грн;
- Винницкая — 20 000 грн;
- г. Киев и область — 18 000 грн;
- Черкасская — 18 000 грн;
- Хмельницкая — 15 000 грн;
- Житомирская — 15 000 грн;
- Днепровская — 15 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2026 года относятся области:
- Одесская — 14 000 грн;
- Полтавская — 14 000 грн.
- Ровненская — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:
- Черниговская — 9 750 грн;
- Николаевская — 9 000 грн;
- Харьковская — 8 500 грн;
- Запорожская — 7 000 грн;
- Сумская — 6 000 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:
- Ивано-Франковская — 7,5 лет;
- Днепровская — 8,1 лет;
- Николаевская — 8,7 лет;
- Запорожская — 8,8 лет;
- Закарпатская — 9,1 лет;
- Харьковская — 10,5 лет;
- Львовская — 10,5 лет;
- Полтавская — 10,6 лет;
- Винницкая — 10,6 лет;
- Черкасская — 10,6 лет;
- Хмельницкая — 11 лет;
- Черниговская — 13 лет;
- Одесская — 13,2 лет.
Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:
- Житомирская — 12,9 лет;
- Черновицкая — 13 лет;
- Киевская — 14,1 лет;
- Сумская — 14,9 лет.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Ровненская — 17,4 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:
- Харькове — +113%;
- Николаеве — +95%;
- Виннице — +47%;
- Хмельницком — +42%;
- Запорожье — +29%;
- Львове — +25%;
- Одессе — +16%.
При этом снижение зафиксировано в Киеве (3%) и в Сумах (3%).
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Львовская — 31 400 грн;
- Ивано-Франковская — 26 900 грн;
- г. Киев и область — 25 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:
- Винницкая — 22 000 грн;
- Днепровская — 22 000 грн;
- Полтавская — 20 000 грн;
- Одесская — 17 900 грн;
- Хмельницкая — 17 000 грн;
- Николаевская — 15 600 грн;
- Житомирская — 15 000 грн;
- Харьковская — 14 000 грн;
- Черновицкая — 9 000 грн;
- Запорожская — 9 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:
- Черниговская — 9 000 грн;
- Сумская — 8 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:
- Николаевская — 7,2 лет;
- Днепровская — 7,6 лет;
- Ивано-Франковская — 9,1 лет;
- Запорожская — 10 лет;
- Харьковская — 10,3 лет;
- Полтавская — 10,5 лет;
- Львовская — 12,5 лет;
- Хмельницкая — 13,2 лет;
- Винницкая — 13,6 лет;
- Киевская — 14,9 лет;
- Одесская — 14,6 лет.
Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:
- Житомирская — 16,4 лет;
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Черниговская — 21,4 лет.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+100%), Днепре (+32%), Житомире (+25%), Львове (+23%), Запорожье (+20%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- г. Киев и область — 42 600 грн;
- Львовская — 35 800 грн;
- Днепровская — 25 000 грн;
- Одесская — 24 600 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в сентябре 2026 года относятся:
- Харьковская — 20 000 грн;
- Хмельницкая — 15 000 грн;
- Запорожская — 12 000 грн;
- Сумская — 10 000 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в следующих областях:
- Днепровская — 9,4 лет;
- Харьковская — 9,7 лет;
- Запорожская — 10,9 лет;
- Одесская — 12,1 лет;
- Киевская — 13,1 лет.
Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Львовская — 14,9 лет.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2026 (инфографика).